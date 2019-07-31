HABER

BM raportörlerinden AA foto muhabiri için İsrail'e çağrı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 23:56 | Son Güncelleme

BM özel raportörleri, İsrail'e, Anadolu Ajansı çalışanı Filistinli foto muhabiri Mustafa ﻿Kharouf'u, başka bir ülkeye sınır dışı etme girişimine son vermesi çağrısında bulundu

Birleşmiş Milletler (BM) özel raportörleri, İsrail'e, Anadolu Ajansı (AA) çalışanı Filistinli foto muhabiri Mustafa ﻿Kharouf'u, başka bir ülkeye sınır dışı etme girişimini durdurması çağrısında bulundu.

BM İnsan Hakları Filistin Özel Raportörü Michael Lynk, yaptığı açıklamada, İsrailli yetkililerin, Kharouf'u hiç yaşamadığı ve yasal oturum izninin bulunmadığı Ürdün'e sınır dışı etme çabalarının, uluslararası hukuk ve insan hakları çerçevesinde ciddi endişelere neden olduğunu kaydetti.

Lynk, AA foto muhabirinin zorla sınır dışı edilmesinin, Cenevre Sözleşmesi'nin ihlali anlamına geleceğini ve Roma Statüsü uyarınca bir savaş suçu ve insanlığa karşı işlenen suç olarak tanımlanacağını belirtti.

BM Düşünce ve İfade Özgürlüğü Özel Raportörü David Kaye de yaptığı açıklamada, Kharouf'un gözaltında tutulmasının ve sınır dışı edilmesinin, bir foto muhabiri olarak düşünce ve ifade özgürlüğü haklarına doğrudan müdahale olduğunu vurguladı.

BM raportörleri, İsrail hükümetinin, Kharouf'u, özgürlüğünden keyfi olarak mahrum bırakmaması ve Kharouf'un düşünce ve ifade özgürlüğünün korunmasını sağlaması gerektiğini ifade etti.

- 22 Ocak'ta gözaltında alınmıştı

İsrail güçleri, AA foto muhabiri Kharouf'u "oturma izni olmadığı" gerekçesiyle 22 Ocak'ta Doğu Kudüs'teki evinde gözaltına almıştı.

Babasının çalışmak için gittiği Cezayir'de 1986'da dünyaya gelen Kharouf, 12 yaşındayken ailesiyle Doğu Kudüs'e yerleşti. O günden bu yana oturma izni almak için uğraşan Kharouf'a aradan geçen 20 yıla rağmen gereken izin verilmedi.

Doğu Kudüs'te oturma izni yerine geçen "Kudüs kimliği" sahibi Temam ile evlenen Kharouf, geçen yıllarda "aile birleşimine" başvursa da bu girişiminden de sonuç alamadı.

İsrail makamları, Kharouf'u sınır dışı ederse eşi Temam ve 2 yaşındaki kızı Asya'dan koparmış olacak.

Asus'tan FPS oyuncuları için yeni klavye! Asus'tan FPS oyuncuları için yeni klavye!
Petlas işçilerinin eylemi uzlaşmayla son bulduPetlas işçilerinin eylemi uzlaşmayla son buldu
Erdoğan'dan Boris Johnson'a tebrikErdoğan'dan Boris Johnson'a tebrik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AA foto muhabiri Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Mustafa Kharouf BM Filistin israil

En Çok Okunan Haberler

Sokak ortasında kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

Sokak ortasında kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

11 yıl sonra ilk! Dünyanın merakla beklediği karar açıklandı

11 yıl sonra ilk! Dünyanın merakla beklediği karar açıklandı

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

F-35 programında flaş gelişme! Dönüyorlar

F-35 programında flaş gelişme! Dönüyorlar

Benzema coştu, F.Bahçe Real Madrid'e direnemedi

Benzema coştu, F.Bahçe Real Madrid'e direnemedi

ABD Büyükelçiliği duyurdu! 4 tanesi daha teslim edildi

ABD Büyükelçiliği duyurdu! 4 tanesi daha teslim edildi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson ile görüştü

Erdoğan'dan Boris Johnson'a tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Selman ile görüştü

İstanbul Şirinevler'de kablolardaki patlamalar korkuttu

İstanbul'da korkutan patlamalar!

Mahalleyi karıştıran kaza! Facia: Çocuk parkına daldı

Mahalleyi karıştıran kaza! Facia: Çocuk parkına daldı

31 Temmuz 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

6 bilen çıkmadı, 3 milyon TL devretti!

31 Temmuz 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

31 Temmuz 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.