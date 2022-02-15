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  4. BM raporunda ortaya çıktı... Covid-19'dan daha fazla can kaybına neden oluyor

BM raporunda ortaya çıktı... Covid-19'dan daha fazla can kaybına neden oluyor

15.02.2022 22:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre kirliliğinin Covid-19 salgınından daha fazla can kaybına neden olduğu Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı'nın yayımladığı raporda ortaya çıktı. Raporda, çevre kirliliğinin her yıl en az 9 milyon kişinin erken ölmesine sebebiyet verdiği ifade edildi.

BM raporunda ortaya çıktı... Covid-19'dan daha fazla can kaybına neden oluyor

Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı'nın yayımladığı raporda, dünyada çevre kirliliğinin bir yılda yol açtığı can kaybı sayısının Kovid-19 kaynaklı can kayıplarından daha fazla olduğu bildirildi.

Rapora ilişkin yazılı açıklama yapan BM Özel Raportörü David Body, Kovid-19'la mücadelenin başlamasından bu yana küresel çevre kirliliği risklerinin yönetiminin başarısız kaldığını belirtti.

COVID-19'DAN DAHA ÖLÜMCÜL

Body, Kovid-19'un şimdiye kadar 5,9 milyon can kaybına yol açarken haşere ilacı, plastik ve elektronik atıkların sebep olduğu çevre kirliliğinin her yıl en az 9 milyon kişinin erken ölmesine sebebiyet verdiğini, çevre kirliliğinin Covid-19'dan daha ölümcül olduğunu kaydetti.

Kovid-19'la mücadelenin çevre kirliliği gündemini ikinci plana atmaması gerektiğini vurgulayan Body, teflon tencere gibi ev ürünlerinde kullanılan ve kansere yol açan polifloroalkil ve perfloroalkilin gibi hammaddelerin kullanımının yasaklanması gerektiğini belirtti.

BM Çevre Programı'nın çevre kirliliğine dair raporu, BM İnsan Hakları Konseyinin gelecek ayki toplantılarında masaya yatırılacak. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Çevre Kirliliği
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