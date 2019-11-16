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BM, Somali'ye yönelik silah ve kömür ticareti ambargosunu uzattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 15:39 | Son Güncelleme

BM, Somali'ye yönelik silah ve kömür ticareti ambargosunu uzattı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Somali'ye yönelik silah ve kömür ticareti ambargosunu uzattı.

İngiltere'nin talebiyle gündeme alınan ve Somali'ye yönelik silah ve kömür ticareti ambargosunun uzatılmasını öngören karar tasarısı, 12 üyenin oyuyla kabul edildi.

Rusya, Çin ve Ekvator Ginesi, tasarıya çekimser oy kullandı.

Karara göre Somali'ye yönelik silah ve kömür ticareti ambargosu 15 Kasım 2020'ye kadar uzatıldı.

Ayrıca kararda, yaptırımları gözlemleyen bilirkişi heyetinin tavsiyesi üzerine, ambargoya patlayıcı madde bileşenleri de eklendi.

Terör örgütü Eş-Şebab'ın saldırılarının kınandığı kararda, örgütün "özellikle artan el yapımı bomba kullanımıyla Somali'ye ve bölgeye ciddi tehdit oluşturmaya devam ettiği" kaydedildi.

Somali'ye 1992'de silah ambargosu koyan BMGK, Eş-Şebab'ın terör faaliyetlerinin kömür ticaretinden elde edilen gelirle finanse edildiği ve bunun terörle mücadele çabalarını zayıflattığı gerekçesiyle, ülkeden yurt dışına odun ve kömür satışına 2012 yılında ambargo koymuştu.

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