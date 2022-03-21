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BM: Ukrayna'nın işgalinin tetiklediği fosil yakıt telaşı delilik, iklim hedefleri tehdit altında

21.03.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'daki savaşın tetiklediği fosil yakıt telaşını "delilik" olarak niteledi. Guterres, bu telaşın küresel iklim hedeflerini tehdit ettiğini söyledi.

BM: Ukrayna'nın işgalinin tetiklediği fosil yakıt telaşı delilik, iklim hedefleri tehdit altında

Guterres kömüre daha fazla yatırım yapılması fikri için de "aptallık" dedi.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgale başlaması sonrası ülkelerin Rus fosil yakıtlarından uzaklaşmaya çalışmasıyla kömür, petrol ve gaz fiyatları hızlı arttı.

Pazartesi günü katıldığı ve Economist dergisinin organize ettiği Sürdürülebilirlik Zirvesi'nde konuşan Guterres, kısa vadeli önlemlerin, küresel ısınmayı 1,5 derece ile sınırlamayı amaçlayan iklim hedeflerinin sunduğu "fırsat penceresini kapatabileceğini" söyledi.

Guterres ayrıca Çin dahil tüm ülkelere 2040 yılına kadar kömürden tamamen vazgeçmeleri çağrısı yaptı.

Guterres, Glasgow'da geçen yıl yapılan COP26 İklim Zirvesi'nde sağlanan sınırlı ilerlemenin iklim değişikliğini önlemede yetersiz olduğunu söyledi, "Sorun Glasgow'da çözülmedi. Aslında durum daha da kötüye gidiyor."

Guterres, Rus yakıtlarına alternatif bulma telaşının iklim hedeflerine yönelik bir tehdit olduğunu söyledi

Bilim insanları, bu yüzyılda küresel ısınmayı 1,5 C derecenin altında tutmanın, sıcaklık artışının sebep olacağı zararın ölçeğini sınırlamak için çok önemli olduğuna inanıyor.

1,5 derece eşiğini canlı tutmak için, karbon salımlarının 2030'a kadar yarıya indirilmesi gerekiyor. Ancak mevcut gidişata göre, Guterres'in belirttiği gibi, emisyonlar yüzde 14 oranında artacak.

Guterres Ukrayna'daki savaşın bu durumu daha da sorunlu hale getirebileceğini söyledi.

Kısa vadede kömür madenciliğinde artış görülebilir

Avrupa Birliği, İngiltere ve diğer bazı ülkeler bu yıl Rus petrol ve gazına olan bağımlılıklarını sona erdirmeyi planlıyor. Ancak bu ülkelerin çoğu buna alternatif olarak kömüre veya sıvılaştırılmış doğal gaz ithalatına yöneliyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, bu kısa vadeli yaklaşımın iklim için büyük bir tehlikenin habercisi olduğu konusunda uyardı.

Antonio Guterres, "Ülkeler fosil yakıt arzındaki açık nedeniyle o kadar çaresizler ki fosil yakıt kullanımını azaltmayı öngören politikaları incitebiliyor ya da ihmal edebiliyor" dedi.

Guterres ayrıca iklim krizine yönelik çözümlerden küresel sera gazı salımlarının yaklaşık yüzde 80'inden G20 ülkelerinin sorumlu olduğunu söyledi.

Avrupa, doğal gaz tedariki için büyük ölçüde Rusya'ya güveniyor ve yeni tedarikçiler arıyor

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e göre ilerlemenin yolu, gelişmekte olan ülkelerin büyük ekonomilere sahip gelişmiş ülkelerle fosil yakıtlardan hızla uzaklaşmak için işbirliği yapması.

Antonio Guterres, bu noktada Güney Afrika örneğine atıf yaptı.

COP26 İklim Zirvesi'nde İngiltere, ABD ve birçok ülke Güney Afrika'nın kömüre olan bağımlılığını sona erdirmek için 8,5 milyar dolarlık bir finansman programını kabul etmişti.

BM Genel Sekreteri Guterres; Endonezya, Vietnam ve başka yerlerde benzer işbirlikleri için gerekli sinerjinin sağlandığını söyledi.

Guterres, zengin ülkelerin gelişmekte olan ülkelere, iklim krizinin etkilerine uyum sağlamalarına yardımcı olmak için finansman desteği vermesi çağrısında bulundu.

Guterres,"Gelişmekte olan ülkelere yılda 100 milyar dolar finansman sağlama söz verildi, bu söz 2022'de tutulmalı" dedi.

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