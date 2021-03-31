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BM ve AB'den Suriye konferansı! Türkiye hakkında övgü dolu sözler

31.03.2021 01:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliğince (AB) ortaklaşa düzenlenen Suriyelilere destek konferansında Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılara yönelik ev sahipliğinden övgüyle söz edildi.

BM ve AB'den Suriye konferansı! Türkiye hakkında övgü dolu sözler

Video konferans yöntemiyle yapılan "Suriye ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi Konferansı" başlıklı 5. Brüksel Konferansı'nın bitiminde yayımlanan ortak açıklamada, Türkiye'nin dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke olduğu hatırlatıldı.

"TÜRKİYE MALİYETİN BÜYÜK KISMINI OMUZLAMAKTADIR"

Türkiye'nin sığınmacılar için sağlık, eğitim, sosyal hizmetler ve belediye hizmetleri gibi imkanlarla iş gücü piyasasına katılım imkanı sağladığı belirtilen açıklamada, "Türkiye sığınmacılarla ilgili maliyetin büyük kısmını omuzlamaktadır." ifadesi yer aldı.

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Açıklamada, Türkiye'nin Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için yoğun çaba sarf ettiği ve buna sığınmacıları da dahil ettiği vurgulanarak, "Konferans ayrıca Türkiye'nin sığınmacıların kendi kendilerine yetmesini ve sosyal uyumunu desteklemek için gösterdiği çabaları takdir etmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Ortak açıklamada, Türkiye'nin sığınmacı krizine verdiği kapsamlı karşılığın iyi uygulamalar, alınan dersler ve kıymetli tecrübeleri yansıtmaya devam ettiği aktarıldı.

6,4 MİLYAR DOLAR YARDIM TAAHHÜDÜNDE BULUNULMUŞTU

BM ile AB'nin Suriye içindeki ve bölge ülkelerinde bulunan Suriyelilere destek için düzenlediği konferansta uluslararası camia 6,4 milyar dolar yardım taahhüdünde bulunmuştu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
suriye Avrupa Birliği Türkiye

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