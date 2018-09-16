CİDDE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afrika Boynuzu ülkeleri Etiyopya ve Eritre arasında barış anlaşması imzalanmasını, "tarihi bir olay" ve "barış için umut penceresi" olarak değerlendirdi.

Guterres, Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki imza töreninin ardından Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Guterres, burada yaptığı konuşmada, "Anlaşmanın imzalanması tarihi bir olay. Afrika kıtası ve Afrika boynuzunda ticari alanda iş birliğini artırma fırsatı oluşturacak. Anlaşma, güvenliğin ve umudun tükenmeye başladığı bu dünyada gerçekten çok önemli." dedi. Guterres, bu atmosferin, "Afrika Boynuzu'ndaki ilişkilerde bir iyileşmeyi gün yüzüne çıkardığını" söyledi.

Barış anlaşmasının tamamlanması için sarf ettiği çabalar dolayısıyla Suudi Arabistan'a teşekkür eden Guterres, "Anlaşma, Afrika'da barış için başlangıç niteliğinde olacak. Özellikle de Güney Sudan'da imzalanan anlaşmadan sonra bir umut penceresi var." ifadesini kullandı.