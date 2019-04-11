BM'den Hol Kampı açıklaması

"Şubat ayından bu yana 106 bin sivilin yerinden edildiğine inanıyoruz." diyen Rochdi, saldırılar neticesinde en az 190 sivilin yaşamını yitirdiğini söyledi. Rochdi, aynı dönemde İdlib'de okul ve hastanelerin de aralarında bulunduğu 7 sivil altyapı tesisinin de vurulduğunu açıkladı.

Rejimin saldırıları sonucu İdlib'de sivil kayıplar olduğuna dair raporlar aldıklarını söyleyen Rochdi, bazı sivillerin de yerinden edildiğini ifade etti.

Toplantının ardından kasım ayında görevden ayrılan Jan Egeland'ın yerine getirilen Rochdi, ilk kez basın mensuplarının karşısına çıktı.

CENEVRE (AA) - BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in özel danışmanı Najat Rochdi, terör örgütü YPG/PKK'nın, Haseke'de işgal ettiği Hol Kampı'ndaki sivillerin durumuna ilişkin endişelerinin devam ettiğini belirtti.

Rochdi, İdlib'de yaşayan sivillerden 2,1 milyonunun insani yardıma ihtiyaç duyduğunu, 1,4 milyon sivilin de halihazırda en az bir kez yerinden edildiğine işaret etti.

İdlib'de çatışan taraflara ateşkes çağrısı yapan Rochdi, tarafların uluslararası hukuka uyması gerektiğinin altını çizdi.

Suriye İnsan Hakları Ağının (SNHR) 2 Nisan'da yayımladığı rapora göre, Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya’nın mart ayındaki saldırılarında toplam 135 sivil hayatını kaybetti.

Suriye Müdahale Koordinatörleri isimli yerli sivil toplum kuruluşuna göre, saldırıların yoğunlaştığı 9 Şubat-6 Nisan döneminde, saldırılar nedeniyle 25 bin 776 aileden toplam 160 bin 583 sivil de çevre yerleşimlere, Türkiye sınırı hattındaki alanlara göç etmek zorunda kaldı.

- Hol Kampı'nda durum

Terör örgütü YPG/PKK'nın, Haseke'de işgal ettiği Hol Kampı'ndaki duruma da değinen Rochdi, "El Hol kampında ülke içinde yerinden edilmiş on binlerce sivilin refahından endişe duymaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Rochdi, 41 bin kişi için inşa edilen kampta halen 73 bin civarında sivilin barındığını belirterek bunların yüzde 92'isini kadın ve çocukların oluşturduğunu, bu çocukların 355'inin de ebeveynlerinden koparıldığını vurguladı.