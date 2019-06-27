Bölgeye yönelik saldırıların tekrar patlak vermesinin ardından çoğunluğu kadın ve çocuk en az 300 sivilin yaşamını yitirdiğini aktaran Rochdi, "Çatışmanın başlamasından bugüne dek bazı kişilerin evlerini ortalama 5 kez, bazılarının da 10 kez terk etmek zorunda kaldıklarına dair raporlar aldık." ifadelerini kullandı.

Suriye'nin kuzeybatısında devam eden şiddetin, "kabul edilemez" boyutlara ulaştığını belirten Rochdi, sivillerin, insani yardım çalışanlarının ve sivil altyapının olumsuz etkilendiğine dikkati çekti.

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisinin kıdemli insani danışmanı Najat Rochdi, terör örgütü YPG/PKK'nın, Haseke'de işgal ettiği Hol Kampı'nda, büyük çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan 73 bin sivilin bulunduğunu belirterek, "Hol kampında kalan binlerce çocuğun durumu utanç verici olmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Rochdi, YPG/PKK terör örgütünün kontrolündeki El Hol kampında büyük çoğunluğu çocuk ve kadınlardan olmak üzere 73 bin sivilin bulunduğunu belirterek, "Suriye'nin kuzeyindeki Hol kampında kalan binlerce çocuğun durumu utanç verici olmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Danışman, uluslararası insan hakları hukukuna göre, çocuklara özel koruma ve bakım sağlanmasının zorunlu olduğunun altını çizdi.

Rukban kampında bulunan yaklaşık 27 bin sivilin de en temel insani yardımlardan mahrum olduğunu vurgulayan Rochdi, kampa sürekli insani erişim izni ve kamptan ayrılmak isteyenlere de acil yardımcı olunması talebini yineledi.

Rochdi, Suriye genelindeki çatışan tüm taraflara sivillerin korunması için çağrıda bulunarak çok sayıda masum insanın yaşamının tehlikede olduğu ülkede, evrensel prensipler ve değerlere uyulması gerektiğini kaydetti.

