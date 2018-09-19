Libya'nın başkenti Trablus, 26 Ağustos'tan itibaren 10 gün süreyle Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı tugaylar arasında ağır silahların da kullanıldığı çatışmalara sahne oldu.

Açıklamada, ülkedeki taraflara ateşkese uyulması çağrısı yapılarak, "Bedelini başkentte oturan savunmasız sivillerin ödediği ölüm sesleri arasında reformların yapılması mümkün değil." ifadesine yer verildi.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libya'da yaklaşık iki hafta süren ateşkesin ardından önceki gün başkent Trablus'ta çıkan çatışmaları kınayarak, taraflara ateşkese uyulması çağrısı yaptı.

Bu oluşumlardan UMH'ye bağlı olduğu söylenen Terhune Yedinci Tugayı, başkenti milislerden temizlemeye çalıştığını ileri sürerken, çatışmanın diğer tarafları ise söz konusu tugayın, konuşlanma noktaları başta olmak üzere Trablus'ta nüfuz ve ekonomik güç sağlamayı hedeflediğini iddia etmişti.

UMH ise Terhune Yedinci Tugayı'nı geçen nisan ayında feshettiğini ve kendisine bağlı bir grup olmadığını belirtmişti.

Taraflar arasında, 4 Eylül'de BM ara buluculuğunda ateşkes sağlanmış, hükümet çatışmalar nedeniyle 78 kişinin öldüğünü, 210 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ateşkesin sağlandığı Trablus'ta 12 Eylül'de yeniden çatışma sesleri duyulmuş, taraflar birbirlerini ateşkes anlaşmasını ihlal etmekle suçlamıştı.

Mitiga Havalimanı'na da 12 Eylül'de rastgele roket düşmesi nedeniyle uçuşlar durdurulmuştu.

