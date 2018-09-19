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BM'den Libyalı taraflara "ateşkese uyun" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 02:34 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu: - "Bedelini başkentte oturan savunmasız sivillerin ödediği ölüm sesleri arasında reformların yapılması mümkün değil"

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libya'da yaklaşık iki hafta süren ateşkesin ardından önceki gün başkent Trablus'ta çıkan çatışmaları kınayarak, taraflara ateşkese uyulması çağrısı yaptı.

UNSMIL'in, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, çatışmalara son veren ateşkesin üzerinden geçen 14 günün ardından başkentte çıkan çatışmalar kınandı.

Açıklamada, ülkedeki taraflara ateşkese uyulması çağrısı yapılarak, "Bedelini başkentte oturan savunmasız sivillerin ödediği ölüm sesleri arasında reformların yapılması mümkün değil." ifadesine yer verildi.

Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde 4 Eylül'de imzalanan ateşkesin üzerinden geçen 14 günün ardından dün Trablus'taki Mitiga Havalimanı yolunda meydana gelen çatışmalar elektrik ana dağıtım merkezlerinde büyük hasara yol açmış, ülkenin güneyi ve batısında elektrikler kesilmişti.

- Trablus'taki çatışmalar

Libya'nın başkenti Trablus, 26 Ağustos'tan itibaren 10 gün süreyle Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı tugaylar arasında ağır silahların da kullanıldığı çatışmalara sahne oldu.

Bu oluşumlardan UMH'ye bağlı olduğu söylenen Terhune Yedinci Tugayı, başkenti milislerden temizlemeye çalıştığını ileri sürerken, çatışmanın diğer tarafları ise söz konusu tugayın, konuşlanma noktaları başta olmak üzere Trablus'ta nüfuz ve ekonomik güç sağlamayı hedeflediğini iddia etmişti.

UMH ise Terhune Yedinci Tugayı'nı geçen nisan ayında feshettiğini ve kendisine bağlı bir grup olmadığını belirtmişti.

Taraflar arasında, 4 Eylül'de BM ara buluculuğunda ateşkes sağlanmış, hükümet çatışmalar nedeniyle 78 kişinin öldüğünü, 210 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ateşkesin sağlandığı Trablus'ta 12 Eylül'de yeniden çatışma sesleri duyulmuş, taraflar birbirlerini ateşkes anlaşmasını ihlal etmekle suçlamıştı.

Mitiga Havalimanı'na da 12 Eylül'de rastgele roket düşmesi nedeniyle uçuşlar durdurulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Libya Trablus

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