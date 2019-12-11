HABER

BM'den Türkiye-Libya mutabakatına ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 21:41 | Son Güncelleme

BM sözcülerinden Farhan Haq, üye devletlerin denizler üzerindeki egemenliği, egemenlik hakları ve yetki alanı ile ilgili konularda bir pozisyon almadıklarını bildirdi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler'in (BM), Türkiye ve Libya arasında deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin imzalanan anlaşma konusunda, üye devletlerin denizler üzerindeki egemenliği, egemenlik hakları ve yetki alanı ile ilgili konularda bir pozisyon almadığı, ancak kapalı veya yarı kapalı belirli bölgelerde, üçüncü tarafların çıkarlarının göz önünde bulundurulması gerektiği belirtildi.

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde Türkiye ve Libya arasında deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin imzalan anlaşmaya ilişkin soruları yanıtladı.

Haq, BM'nin üye devletlerin denizler üzerindeki egemenliği, egemenlik hakları ve yetki alanı ile ilgili konularda bir pozisyon almadığını ancak kapalı veya yarı kapalı alanlar gibi belirli bölgelerde, üçüncü tarafların çıkarlarının özellikle dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Sözcü Haq, ilgili tüm taraflara bu tür hassas konularda diyaloğu sürdürme ve görüş ayrılıklarını barışçıl yollarla çözme çağrısı yaptı.

- Yunanistan'dan şikayet

Öte yandan Yunanistan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e ve BM Güvenlik Konseyi'nin aralık ayı dönem başkanı ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft'a bir mektup göndererek, Türkiye'yi şikayet etti.

Türkiye'yi Uluslararası Deniz Hukuku Anlaşmasını ihlal emekle suçlayan Yunanistan, BM Güvenlik Konseyi'ni de toplantıya çağırdı.

Türkiye ile Libya'daki Uluslararası Mutabakat Hükümeti arasında 27 Kasım'da "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalanmıştı.

PARTNER'Hafızamı sildirdim!''Hafızamı sildirdim!'
Bolu Dağı Tüneli trafiğe kapalı kalacakBolu Dağı Tüneli trafiğe kapalı kalacak
'Uyuşturucu satanların hepsini döveceğim' dedi, evinden uyuşturucu çıktı'Uyuşturucu satanların hepsini döveceğim' dedi, evinden uyuşturucu çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BM deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin imzalan anla Libya Türkiye Yunanistan

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de sadece bir tane var! 50 lirayı, 50 bin liraya satıyor

Türkiye'de sadece bir tane var! 50 lirayı, 50 bin liraya satıyor

'Yok artık' dedirten yorum! 'Cinsel organın...'

'Yok artık' dedirten yorum! 'Cinsel organın...'

Mert'in ölümü sonrası okul yöneticileri açığa alındı

Mert'in ölümü sonrası okul yöneticileri açığa alındı

Ali Ağaoğlu hakkında hapis istemi!

Ali Ağaoğlu hakkında hapis istemi!

Erdoğan'dan şehit Astsubay Esma Çevik hakkında açıklama

Erdoğan'dan şehit Astsubay Esma Çevik hakkında açıklama

Hafter’in Kurmay Başkanı: Türk gemilerini batırma emri aldım

Hafter’in Kurmay Başkanı: Türk gemilerini batırma emri aldım

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
11 Aralık 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı

İçişleri Bakanlığı: 2 Alman vatandaşı terörist sınır dışı edildi

2 Alman vatandaşı terörist sınır dışı edildi

Son dakika: İstanbul’da yağış trafiği olumsuz etkiledi

Dikkat: İstanbul'da trafik kilit

Son dakika: İran’dan Türkiye’ye giren terörist HDP’li ilçe başkanıyla yakalandı

Bakanlık duyurdu! HDP'li başkan teröristi götürürken yakalandı

Şehit Esma Çevik'in acılı babası anlattı: 'Ben yapamazsam, kimse yapamaz' dedi...

Şehidin acılı babası anlattı: 'Ben yapamazsam, kimse yapamaz' dedi...

Son dakika: Balıkesir'de deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Balıkesir'de bir deprem daha!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.