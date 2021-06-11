BM'nin en üst düzey insani yardım yetkilisi Etiyopya'da kıtlık yaşandığını açıkladı

Etiyopya hükümeti bu analizi kabul etmiyor ve bölgede nizamı yeniden sağlarken insani yardımın da genişletildiğinde ısrar ediyor.

BM'nin Dünya Gıda Programı (WFP), Gıda ve Tarım Örgütü ve çocuk ajansı UNICEF, krizi ele almak için acil eylem çağrısında bulundu.

Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırılması (IPC) olarak bilinen çalışmaya göre, bölgedeki gıda durumu, geniş alanlara yayılmış küçük insan gruplarını etkileyen açlık ve ölüm olarak tanımlanan "felaket" seviyesine ulaştı.

Tigray bölgesi, hükümet güçleri ve isyancılar arasındaki çatışmalar nedeniyle harap bir halde, 1,7 milyon kişi de yerlerinden oldu.

Rapor, Etiyopya'da çatışmaların yaşandığı Tigray bölgesinin yanı sıra komşu Amhara ve Afar'da 350 bin kişinin "ciddi kriz" içinde yaşadığını ortaya koydu.

Lowcock, "Etiyopya'da artık kıtlık var. Durum daha da kötüleşecek" dedi.

Birleşmiş Milletler'in (BM) Etiyopya'da gelecek aylarda kıtlık yaşanabileceğini ortaya koyan bir raporunun ardından BM İnsani Yardımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, kıtlığın halihazırda yaşanmakta olduğunu açıkladı.

Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırılması, BM ajansları ve sivil toplum kuruluşlarını içeren çok sayıda kurum tarafından hazırlanıyor ve gıda kıtlığının bir ölçüsü olarak kabul ediliyor.

1984 yılında, Tigray ve komşu Wollo eyaletinde, 600.000 ila bir milyon ölüme yol açan kuraklık ve savaşın neden olduğu bir kıtlık yaşanmıştı.

Bölgede yaşayanlar, yardım taşıyan araçların geçtiğini gördüklerini, ancak hiç kimsenin durup içinde bulundukları koşulları sormadığını söyledi.

"Bize kimse yardım etmedi. Hemen hemen herkes ölümün eşiğinde - açlıktan gözlerimiz etkileniyor, durum vahim. Ölüm kapımızı çalıyor. Her birimizin yüzünde açlığı görebilirsiniz."

40'lı yaşlarda bir çiftçi, "Gizlemeyi başardığımız küçük mahsul kalıntılarını yiyorduk, ama artık hiçbir şeyimiz kalmadı" dedi.

Hükümet güçleriyle savaşan isyancılar tarafından yardım aramalarının engellendiğini de sözlerine ekledi.

Telefonla açıklama yapan bir kişi, yedi ay süren savaş sırasında ekinlerinin ve hayvanlarının yağmalandığını açıklayarak, "Yiyecek hiçbir şeyimiz yok" demişti.

Tigray'ın batısında izole bir bölge olan Qafta Humera'da yaşayanlar bu hafta BBC'ye açlığın eşiğinde olduklarını söylemişti.

Raporda, "Tigray ile komşu Amhara ve Afar bölgelerine dair yapılan IPC analizinin güncellenmiş hali, Mayıs ve Haziran 2021 arasında 350.000'den fazla insanın Felaket kategorisinde (IPC Aşama 5) olduğu sonucuna varıyor" deniliyor.

Analiz, "Bu şiddetli kriz, yerlerinden edilme, göç kısıtlamaları, sınırlı insani yardım erişimi, hasat ve geçim kaynaklarının kaybı ve işlevsiz veya var olmayan pazarlar dahil olmak üzere çatışmanın kademeli etkilerinden kaynaklanıyor" diye ekliyor.

Raporda, Mayıs ayı itibarıyla bölgede 5,5 milyon insanın yüksek düzeyde akut gıda güvensizliği ile karşı karşıya olduğu ve durumun Eylül ayına kadar muhtemelen daha da kötüleşeceği belirtiliyor.

Ancak rapor, çok özel bir tanımı olan kıtlığı resmen ilan etmiyor.

Analiz**: Andrew Harding, Afrika muhabiri**

Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırılması (IPC), Tigray'da kıtlık ilan etmekten kaçınıyor. Bunun nedeni, "kıtlık" kelimesinin çok güçlü olması. Öyle ki hükümetler ve uluslararası kuruluşlar, yalnızca belirli katı kriterler karşılandığında kullanılması gerektiği konusunda hemfikir.