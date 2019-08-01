BMW grubunun net karı yaklaşık yüzde 29 azaldı

BERLİN (AA) – BMW Grubunun net karı bu yılın ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,7’lik düşüşle 1 milyar 480 milyon avroya geriledi.

BMW Grubundan yapılan açıklamada, grubun net karının, geçen yılın ikinci çeyreğinde 2 milyar 76 milyon avro iken, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 28,7’lik düşüşle 1 milyar 480 milyon avro seviyesine düştüğü bildirildi.

Söz konusu dönemde, grup gelirlerinin de yüzde 3 artarak 24 milyar 993 milyon avrodan 25 milyar 715 milyon avroya çıktığı aktarılan açıklamada, şirketin karının gelecekteki hareketlilik ( elektrikli otomobiller) için yapılan ön harcamalardan (fabrika makine ve alet) etkilendiği belirtildi.

Bünyesinde BMW, MINI ve Rolls-Royce gibi markaları bulunduran BMW Grubu, ikinci çeyrekte dünya genelinde otomobil satışlarını yüzde 1,5 artırarak 647 bine yükselterek rekor kırdı. Bu rekorda Çin'deki ortak girişim olan BMW Brilliance Automotive'nin büyük katkısı oldu.

Şirketin ilk çeyrekte motosiklet ve maxi-scooter satışları da yüzde 6,8 artırarak 54 bin 582'e ulaştı. Şirket buradaki geliri de yüzde 10,5 artarak 727 milyon avroya yükseldi.