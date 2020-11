BMW tepki çeken paylaşımı için özür diledi!

Sosyal medya birçok üretici gibi otomobil üreticileri için de önemli. Hatta birçok üretici, yeni nesil otomobillerinin tanıtımlarını yapmadan önce ipuçlarını sosyal medya hesaplarından veriyorlar. BMW de sosyal medya hesabını kullanmayı seven üreticilerden biri. Alman otomobil üreticisi, yeni nesil tam elektrikli SUV'u iX'e dair geçtiğimiz hafta yaptığı Twitter paylaşımı ile ise gündemden düşmedi.

BMW iX ile kullanıcılarından tepki alan BMW, tepkilere karşı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ''OK Boomer, değişmemek için bahanen ne?" sözlerini kullandı. Ancak bu sözler, kullanıcıların daha da sinirlenmesine neden oldu. Kullanıcılar, söz konusu paylaşımın altına ardı ardına olumsuz yorum bıraktı. BMW sosyal medya ekibi ise kullanıcıların tepkisine karşı daha fazla kayıtsız kalamadı ve bir açıklama yayınladı.

BMW yaptığı açıklamada yaptıkları paylaşımın hatalı olduğunu kabul etti ve yaşananlar için özür diledi. Alman otomobil üreticisi açıklamasında ''Yaşınız ne olursa olsun sizi duyuyoruz. Hedefimiz böyle bir internet şakası ile kalpleri kırmak değildi. Oldukça engebeli olacak mobilite dünyasının geleceğinde bizlere katılacağınızı umuyoruz.'' ifadelerini kullandı.

No matter what age you are, we hear you. We are sorry, it wasn’t our intention to insult anyone with meme slang.



The way into the new world of mobility is bumpy, but we hope you join us on the journey.