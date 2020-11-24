HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. BMW tepki çeken paylaşımı için özür diledi!

BMW tepki çeken paylaşımı için özür diledi!

24.11.2020 15:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
BMW tepki çeken paylaşımı için özür diledi!

BMW Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile eleştirilerin hedefi oldu. Yaptığı paylaşımdaki sözler kullanıcılardan tepki görünce BMW, takipçilerinden özür dilemek zorunda kaldı.

Sosyal medya birçok üretici gibi otomobil üreticileri için de önemli. Hatta birçok üretici, yeni nesil otomobillerinin tanıtımlarını yapmadan önce ipuçlarını sosyal medya hesaplarından veriyorlar. BMW de sosyal medya hesabını kullanmayı seven üreticilerden biri. Alman otomobil üreticisi, yeni nesil tam elektrikli SUV'u iX'e dair geçtiğimiz hafta yaptığı Twitter paylaşımı ile ise gündemden düşmedi.

İŞTE BMW'NİN TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIMI

BMW iX ile kullanıcılarından tepki alan BMW, tepkilere karşı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ''OK Boomer, değişmemek için bahanen ne?" sözlerini kullandı. Ancak bu sözler, kullanıcıların daha da sinirlenmesine neden oldu. Kullanıcılar, söz konusu paylaşımın altına ardı ardına olumsuz yorum bıraktı. BMW sosyal medya ekibi ise kullanıcıların tepkisine karşı daha fazla kayıtsız kalamadı ve bir açıklama yayınladı.

Elektrikli amiral gemisi: BMW iX tanıtıldı! İşte BMW iX'in tasarımı ve özellikleriElektrikli amiral gemisi: BMW iX tanıtıldı! İşte BMW iX'in tasarımı ve özellikleri

BMW KULLANDIĞI SÖZLER İÇİN ÖZÜR DİLEDİ

BMW yaptığı açıklamada yaptıkları paylaşımın hatalı olduğunu kabul etti ve yaşananlar için özür diledi. Alman otomobil üreticisi açıklamasında ''Yaşınız ne olursa olsun sizi duyuyoruz. Hedefimiz böyle bir internet şakası ile kalpleri kırmak değildi. Oldukça engebeli olacak mobilite dünyasının geleceğinde bizlere katılacağınızı umuyoruz.'' ifadelerini kullandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse... Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...
İkinci el otomobil aldı, ekspertiz raporu şoke ettiİkinci el otomobil aldı, ekspertiz raporu şoke etti
21 Kasım İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!21 Kasım İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!

En Çok Okunan Haberler

Bakan duyurdu! 12 bin personel alınacak

Bakan duyurdu! 12 bin personel alınacak

İstifa mı edecek? Bülent Arınç'tan ilk açıklama

İstifa mı edecek? Bülent Arınç'tan ilk açıklama

Minibüste taciz dehşeti! 'Aklımdan Özgecan geçti'

Minibüste taciz dehşeti! 'Aklımdan Özgecan geçti'

Altın hareketliliğe devam ediyor!

Altın hareketliliğe devam ediyor!

'Tedbirlere 2021'in sonuna kadar devam etmek zorundayız'

'Tedbirlere 2021'in sonuna kadar devam etmek zorundayız'

Bilim Kurulu üyesi duyurdu: Karantina ihlali sayılmamaktadır

Bilim Kurulu üyesi duyurdu: Karantina ihlali sayılmamaktadır

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Kediyi kesip yemeye götürürken yakalanmıştı! Vahşeti itiraf etti

Kediyi kesip yemeye götürürken yakalanmıştı! Vahşeti itiraf etti

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlave tedbirler gelebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlave tedbirler gelebilir

22 gündür kayıptı! Lise öğrenci kız Kepez'de bulundu

22 gündür kayıptı! Lise öğrenci kız Kepez'de bulundu

Uzmanından kritik maske uyarısı! Bunu sakın yapmayın

Uzmanından kritik maske uyarısı! Bunu sakın yapmayın

Diğer Haberler

Otomobilde "yeni dalga" hazırlığı... Üreticiler sıfır araç stoğu mu yapıyor?

Araç stoğu mu yapılıyor?

Bekleyiş sona erdi: McLaren yeni otomobilinin adını duyurdu!

Ünlü otomobil üreticisi yeni otomobilinin adını açıkladı!

İkinci el otomobil aldı, ekspertiz raporu şoke etti! İki farklı aracı kaynakla birleştirmişler

İkinci el otomobil aldı, ekspertiz raporu şoke etti

Gelecek gelmek üzere: Mini Vision Urbanaut konsepti örtüsünü kaldırdı

Gelecek gelmek üzere: Mini Vision Urbanaut konsepti tanıtıldı

İşte 2020'de tanıtılan en yeni otomobiller!

İşte 2020'de tanıtılan en yeni otomobiller!

Ailenin zirvesi: 2021 Mercedes-Maybach S580 tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleri

Ailenin zirve modeli tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleri

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.