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Böbrek sağlığınız için azaltın! Yedikçe böbrek yetmezliği riski artıyor

04.09.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Böbrekler sağlığımız için çok önemli organlar arasında bulunuyor. Böbrek yetmezliği yaşandığında diğer organlar da etkileniyor. Yanlış beslenme böbrek yetmezliğine ve çeşitli hastalıklara yol açıyor. Uzmanlar böbrek yetmezliğini önlemek için yaşam alışkanlıklarını değiştirmeniz gerektiğini belirtiyor.

Böbrek sağlığınız için azaltın! Yedikçe böbrek yetmezliği riski artıyor

Yanlış beslenme ve hareketsiz yaşam birçok hastalığa yol açan etkenler arasında bulunuyor. Özellikle Türk mutfağında en çok kullanılan baharat olan tuz çeşitli hastalıklara yol açıyor. Diyabet ve hipertansiyonun kronik böbrek yetmezliğinin en önemli sebepleri olarak öne çıktığını söyleyen Dr. Rana Ömürova, "Tuz tüketimi arttıkça hipertansiyon riski de artıyor. Sonuç olarak aşırı tuz tüketimi böbreklere de zarar veriyor. Tuz kısıtlaması, düzenli egzersiz ve kilo verme gibi yaşam tarzı değişiklikleri kronik böbrek yetmezliğini önlemede etkilidir" dedi.

BÖBREK YETMEZLİĞİ TÜM ORGANLARI ETKİLİYOR

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Böbrek yetmezliği akut ve kronik olarak seyredebiliyor. Akut böbrek yetmezliği haftalar, günler gibi kısa süreli aniden gelişen bozukluklar iken, 3 aydan daha uzun süreli böbrek çalışma bozuklukları kronik olarak kabul ediliyor. Akut böbrek yetmezliği çoğunlukla düzenlenebilirken, kronik yetmezlik ilerleyici ve kalıcı olabiliyor. Özellikle kronik böbrek yetmezliğinden korunmanın ve tedavisinin önemine değinen Dr. Rana Ömürova, böbrek yetmezliğinin tüm organları etkileyebilen ciddi sonuçları olabileceğine dikkat çekti.

DİYABET VE HİPERTANSİYON BÖBREK YETMEZLİĞİNE NEDEN OLUYOR

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Kronik böbrek yetmezliğine yol açan nedenlerin başında diyabet ve hipertansiyon geliyor. Yani kronik böbrek yetmezliklerinin yüzde 60’ı bu iki sağlık sorunundan kaynaklanıyor. Bu hastalıklar ise aşırı tuz kullanımı ile yakından ilgili. Dr. Rana Ömürova, diğer böbrek yetmezliği nedenlerini nefrit denen böbrek iltihapları, idrar yolu enfeksiyonları, taş hastalıkları, genetik hastalıklar ve yine böbreğin kistik hastalıkları olarak sıraladı.

TUZ TÜKETİMİNİ YAVAŞ YAVAŞ AZALTIN

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Aşırı tuz tüketiminin tansiyonu yükselttiğine, damarlardaki basıncı arttırarak böbreklere zarar verdiğine değinen Dr. Rana Ömürova, tuz tüketimini azaltıcı ipuçları ile ilgili, “Yemek pişirirken kullandığınız tuz miktarını yavaş yavaş azaltın, ağız tadınız zamanla az tuza alışacaktır. Yemeklerinizi lezzetlendirmek için tuz yerine, çeşitli baharatlar, dereotu, maydanoz, limon ve sarımsak gibi besinler kullanın. Çocuklarınızda yemeklerine tuz ekleme alışkanlığı gelişmemesi için sofranızdan tuzu ve tuzlu sosları kaldırın. Satın almadan önce hazır besinlerin üzerindeki etiketi mutlaka okuyun. Daha az tuz içerenleri tercih edin. Turşu, konserve, salamura yaprak, zeytin ve peynir gibi besinleri tüketmeden önce mutlaka yıkayın ya da suda bekletin. Daha fazla taze sebze ve meyve tüketin” dedi.

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