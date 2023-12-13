Böbrek taşı neden olur, nasıl düşer? Böbrek taşı düşürmenin en kolay yolu nedir?

En yaygın rahatsızlıklardan biri de böbrek taşı oluşumudur. Böbrek taşları her yaştan insanda oluşabilir. Ancak yaygın olarak otuzlu yaşlardaki kişilerde daha çok görülür. Eğer tedavi edilmezse ilerler ve böbreğin fonksiyonlarında bozulmalar yaşanır. Bu rahatsızlığı yaşayan ya da bu rahatsızlığa dair belirtiler görülen kişilerin vakit kaybetmeden bu alanda uzman bir doktora danışması gerekir. Tamamen temizlense dahi tekrar oluşabilen böbrek taşları ağrılı olarak görülmese bile mutlaka tedavi edilerek temizlenmelidir. Tekrarlayabilen böbrek taşları böbrek için de büyük soruna yol açar.

Böbrek taşı neden olur?

Böbrek taşı birçok farklı nedene bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Genetik sebepler de bunların arasında yer alır. Eğer böbrek taşı oluşan kişinin ailesinde bu sorun yaşanmışsa kişide de böbrek taşı oluşumu gerçekleşebilir. Taş oluşumuna bir neden de gün içinde yeterince su tüketilmemesi ya da sağlıksız beslenme olabilir. Böbrek taşı mutlaka tedavi edilmeli ve tamamen temizlenmeden tedavi yarım bırakılmamalıdır.

Böbrek taşı idrarda kan, kusma, bulantı, şiddetli karın, bel ya da göğüs ağrıları ile kendini gösterebilir. Taş oluşmasında risk oluşturan ya da var olan riskleri artıran diğer etkenler de şunlardır:

Obezite

Yetersiz oranda fiziksel aktivite

Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları oluşması

Gut hastalığı

Genetik nedenler

Kronik bağırsak sorunları

Böbreklerde yer alan farklı başka hastalıklar

Doğumdan gelen böbrek anomalileri

Daha önce böbrek taşı sorunu yaşamış olmak

Böbrek taşları kalsiyum taşları, sistin taşları, enfeksiyon taşları, ürik asit taşları olarak farklı türlerde görülebilir. Başlanacak ve uygulanacak tedavi yöntemi taşların türüne ve boyutlarına göre de değişiklik gösterir. Tedavi başlatılmadan önce teşhis konmalıdır. Teşhis koyabilmek için farklı laboratuvar testleri dışında tıbbi görüntüleme teknikleri de kullanılır. Bu testlerden bazıları şunlardır:

Röntgen

Ultrasonografi

Üreteroskopi

İdrar analizi

BT (Bilgisayarlı tomografi)

Böbrek taşını düşürmek için taşın boyutlarına göre tedavi yöntemleri uygulanır. Beş milimetre altında olan böbrek taşları için bol su tüketimi önerilir. Doktorların kontrolünde üreter kanalları genişletecek olan ilaçlar kullanılır. Ancak beş milimetreden daha büyük boyutlarda olan taşlar için ameliyat gerekebilir.

Maydanoz suyu da böbrek taşı düşmesinde faydalı olduğu bilinen bir besindir. Farklı hastalıkların tedavilerinde yardımcı ürün olarak da kullanılan maydanozun idrar yolu enfeksiyonlarında olduğu gibi böbrek taşının idrar yolu ile atılmasına da yardımcı olduğu kabul edilir.

Bu rahatsızlığın tedavisinde uygulanan medikal yöntemlerin başında ilaç tedavisi ile birlikte bol sıvı tüketilmesi önerisi vardır. ESWL adı verilen (Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy) vücut dışından şok dalgaları aracılığı ile taş kırma yöntemi de bir diğer tedavi şeklidir.

PNL (Perkutan Nefrolithotomy) de bir diğer tedavi yöntemidir. Bu yöntem de böbrek taşı 2 cm’den büyükse ve ESWL ile kırılamamışsa tercih edilir. Genel anestezi yapılır ve bel bölgesinde oluşturulan 1 cm’lik kesiden bir yol oluşturulur. Açılan yoldan girilerek taş bütün halinde çıkartılır ve kırılır.

Böbrek taşı düşürmenin en kolay yolu nedir?

Böbrek taşı şiddetli ağrılarla birlikte gelmiyorsa ve henüz tam bir taş oluşumu gerçekleşmediyse en kolay yoldan bol su içerek düşürülebilir. Bu inanış halk arasında aşırı yaygın olsa da ve bazı doktorlar da su tüketimini önerse de böbrek taşından şüphelenildiğinde bir doktor ile tedaviye başlamak en doğrusu olacaktır.

Taşların kolaylıkla atılabilmesi için idrarın yoğunluğunu azaltacak şeyler yapmalıdır. Bunun için gün içinde yeterli sıvı tüketilmesi önemlidir. Gün içinde önerilen su tüketim miktarı en az 2 ya da 3 litre olarak kabul edilir. En az 6 su bardağı su ya da 10-12 bardak civarı sıvı tüketilmesi önemlidir. Bu sayede böbrekte oluşan kimyasallar böbrek taşına dönüşmeden önce çözülebilir ve idrarla atılabilir.







