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Böbrek taşı vakaları ile küresel ısınma arasındaki şaşırtıcı bağlantı

12.01.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İklim değişikliği ve küresel ısınmanın böbrek taşı vakalarını arttırdığı ortaya çıktı. ABD’de yapılan araştırmada bilim insanları yaklaşık 20 yıllık hastane verilerini inceledi. Araştırma sonucunda küresel ısınma ve böbrek taşı vakaları arasında doğrudan bir ilişki bulundu.

Böbrek taşı vakaları ile küresel ısınma arasındaki şaşırtıcı bağlantı

Guardian'ın haberine göre, Philadelphia Çocuk Hastanesindeki araştırmacılar, sera gazı emisyonlarının mevcut oranda devam edip etmemesine veya orta bir seviyeye indirilmesine bağlı olarak böbrek taşı olan kişi sayısının artacağını bildirdi.

SON 20 YILDA ARTIŞ GÖZLEMLENDİ

Bilim insanları ülkede en çok böbrek taşı vakası görülen Güney Carolina eyaletini mercek altına aldı. Scientific Reports adlı bilimsel dergide yer alan çalışmada 1997 ve 2014 yılları arasında ortalama sıcaklık ve nem değerleri ile böbrek taşı vakaları arasındaki bağlantı incelendi. Son 20 yılda sıcaklıklarla birlikte böbrek taşı vakalarının da arttığı tespit edildi.

2100 yılına kadar, ortalama sıcaklığın 2,3 derece artması durumunda böbrek taşı olan kişi sayısının yüzde 2,2 artacağı belirtiliyor. 3.6 derecelik sıcaklık artışı öngörülen, "en kötü senaryoda" ise böbrek taşı olan kişi sayısının yaklaşık yüzde 4 artacağı belirlendi.

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Araştırmacılar yüksek sıcaklıkların, terle vücuttan atılan su miktarını da artırdığını düşünüyor. Vücuttaki su miktarı azaldığında mineral ve tuzlar kristalleşerek böbrek taşlarına yol açabiliyor.

Dünya çapında 200'den fazla tıp ve sağlık dergisi de geçtiğimiz aylarda halk sağlığına en büyük tehdidin küresel ısınma olduğuna vurgu yapmış, iklim krizine karşı acil eylem çağrısında bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
küresel ısınma
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