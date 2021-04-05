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  4. Böbreklerinde taş olanlar rağbet gösteriyor! Uzman isimlerden kaya levreği taşı uyarısı

Böbreklerinde taş olanlar rağbet gösteriyor! Uzman isimlerden kaya levreği taşı uyarısı

05.04.2021 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaya levreğinin gözlerinin arkasında, sağ ve sol tarafta bulunan küçük beyaz taşlar, böbreklerinde taş olan kişiler tarafından talep görüyor. Beslenme uzmanları ise bilimsel etkinliği kanıtlanmamış, tanesi 3 TL'den satılan bu taşların kullanımına ilişkin halkı uyarıyor.

Böbreklerinde taş olanlar rağbet gösteriyor! Uzman isimlerden kaya levreği taşı uyarısı

Nadiren avlanan balık türü olan kaya levreği balığının başının iki yanında bulunan taşlar, böbrek hastalarına iyi geldiği iddiasıyla balıkçılar tarafından çıkarılıp satışa sunuluyor. Böbrek taşını düşürmeyi hızlandırdığı öne sürülen, tanesi 3 TL'den satılan taşlara vatandaşlar talep gösteriyor. Birçok kişi aldıkları taşları un kıvamına gelecek kadar havanda dövdükten sonra limonla karıştırıp taşlar eriyene kadar bekletiyor ve 1 çay kaşığı zeytinyağı ekleyerek aç karnına tüketiyor. Balıkçı esnafı dilden dile dolanan taşın talebine yetişemediklerini söylerken, beslenme uzmanları ise dikkatli kullanılması gerektiğinin altını çiziyor.

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TANESİ 3 TL'DEN SATILIYOR

İzmir'in Güzelbahçe ilçesindeki balık hali esnafından Mehmet Kuzutırnak (34), "Bu taşlar her balıktan çıkmaz. Eşkina, minekop ve granyöz balığında çıkar ancak kaya levreğinin faydalı olduğuna inanılır. Bu balıkların gözünün arkasındaki beyincik kısmından çıkartılır. Bir balıktan yalnızca 2 taş çıkar. Bu taş böbrek taşlarının dökülmesine iyi geliyor ve hızlandırıyor. Bu taşın faydasının kulaktan kulağa dolaşıyor ve çok fazla talep var. Balıkçılarda tanesi 3 TL'ye satılıyor" dedi.

Bir başka esnaf Mehmet Oğlum da, (72) birçok kişinin bu yöntemle taş düşürdüğünü öne sürdü.

UZMAN İSİMLER UYARDI: DİKKATLİ KULLANILMALI

Beslenme uzmanları, bilimsel etkinliği kanıtlanmamış bu taşın kullanımına ilişkin halkı uyardı. İzmir'de yaşayan beslenme uzmanı Derya Zünbülcan, "Kaya levreği veya eşkina balığının taşlarının çeşitli şekillerde eritilerek kullanıldığında böbrek taşlarına faydalı olduğu biliniyor. Eritildiği için taşların içindeki minerallerden kaynaklanan şifa bulunduğuna inanılıyor ancak emziklilerin, ileri yaştakilerin ve ilaç kullanan kişilerin bilimsel bir çalışması bulunmayan bu taşı dikkatli kullanmaları gerekiyor. Bizim için şifa kaynağı olan besinlerin kullanılış şekli ve dozu çok önemlidir, bu yüzden mutlaka bir uzmana danışarak kullanılmalıdır" dedi.

Kaynak: DHA

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