Böbreklerinde taş olanlar rağbet gösteriyor! Uzman isimlerden kaya levreği taşı uyarısı

Nadiren avlanan balık türü olan kaya levreği balığının başının iki yanında bulunan taşlar, böbrek hastalarına iyi geldiği iddiasıyla balıkçılar tarafından çıkarılıp satışa sunuluyor. Böbrek taşını düşürmeyi hızlandırdığı öne sürülen, tanesi 3 TL'den satılan taşlara vatandaşlar talep gösteriyor. Birçok kişi aldıkları taşları un kıvamına gelecek kadar havanda dövdükten sonra limonla karıştırıp taşlar eriyene kadar bekletiyor ve 1 çay kaşığı zeytinyağı ekleyerek aç karnına tüketiyor. Balıkçı esnafı dilden dile dolanan taşın talebine yetişemediklerini söylerken, beslenme uzmanları ise dikkatli kullanılması gerektiğinin altını çiziyor.

TANESİ 3 TL'DEN SATILIYOR

İzmir'in Güzelbahçe ilçesindeki balık hali esnafından Mehmet Kuzutırnak (34), "Bu taşlar her balıktan çıkmaz. Eşkina, minekop ve granyöz balığında çıkar ancak kaya levreğinin faydalı olduğuna inanılır. Bu balıkların gözünün arkasındaki beyincik kısmından çıkartılır. Bir balıktan yalnızca 2 taş çıkar. Bu taş böbrek taşlarının dökülmesine iyi geliyor ve hızlandırıyor. Bu taşın faydasının kulaktan kulağa dolaşıyor ve çok fazla talep var. Balıkçılarda tanesi 3 TL'ye satılıyor" dedi.