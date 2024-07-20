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Böcek, sinek ısırığı deyip geçmeyin: Yaz aylarında artan tehlike! Hayatı tehdit ediyor

20.07.2024 11:16
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Yaz aylarında sıkça artan ve hayatı tehdit eden böcek sokmalarına karşı uyarıda bulunan Prof. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu, "İnsanların büyük bir çoğunluğu hayatları boyunca en az bir kez arı sokmasına maruz kalır ve bazen anafilaksiye yol açabilir. Arılar dışında, sivrisinekler, karıncalar ve at sinekleri gibi böceklerin sokmaları daha az ciddi alerjik reaksiyonlara neden olur. Ancak bazı durumlarda, geniş ve kaşıntılı şişlikler de gelişebilir" dedi.

Böcek, sinek ısırığı deyip geçmeyin: Yaz aylarında artan tehlike! Hayatı tehdit ediyor

Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu, yaz aylarında artan sivrisinek ve böcek alerjilerine karşı uyarıda bulundu. Prof. Dr. Nacaroğlu, “Böcekler, dünyanın en çeşitli hayvan gruplarından biridir ve bu yüzden böcek sokmaları oldukça yaygındır. Çoğu böcek sokması, birkaç gün içinde kendi kendine geçen hafif cilt reaksiyonlarına yol açsa da, bazı durumlarda ciddi alerjik reaksiyonlar da görülebilir" diye konuştu.

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EN SIK KARŞILAŞILAN ARI SOKMALARIDIR

Arı sokmalarının ise en sık karşılaşılan böcek sokmaları arasında olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Nacaroğlu, şöyle devam etti:

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İnsanların büyük bir çoğunluğu hayatları boyunca en az bir kez arı sokmasına maruz kalır. Ancak, arı sokmaları bazen sistemik alerjik reaksiyonlara (anafilaksi) yol açabilir ve bu durum ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Anafilaksi, yaşamı tehdit edebilen bir durum olduğundan, acil müdahale gerektirir. Arılar dışında, sivrisinekler, karıncalar ve at sinekleri gibi böceklerin sokmaları daha az ciddi alerjik reaksiyonlara neden olur.

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Bu böceklerin tükürük proteinlerine duyarlı kişilerde, ısırık sonrasında genellikle hafif cilt reaksiyonları görülür. Ancak bazı durumlarda, geniş ve kaşıntılı şişlikler de gelişebilir. Örneğin, ateş karıncası gibi bazı karınca türlerinin sokması, ciddi alerjik reaksiyonlara ve hatta anafilaksiye neden olabilir.

SİVRİSİNEK ISIRIĞINDAN SONRA KAŞINTI VE SICAK ŞİŞLİKLERE DİKKAT

Prof. Dr. Nacaroğlu, sivrisinek ısırıklarının, ciltte hafif lokalreaksiyonlara veya şiddetli alerjik reaksiyonlara yol açabildiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

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Isırık bölgesinde 20 dakika içinde belirginleşen kabarıklık, kızarıklık ve 24-36 saat içinde kaşıntılı büyük kabartılar oluşabilir. Bu belirtiler genellikle birkaç gün içinde geçer. Ancak, bazı kişilerde, sokmadan sonraki dakikalar içinde kaşıntılı, kırmızı ve sıcak şişlikler gelişebilir. Özellikle açık alanlarda çalışanlar, bebekler ve küçük çocuklar gibi bağışıklık sistemi zayıf olanlar, sivrisineklere karşı daha duyarlı olabilirler.

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Sivrisinek alerjisi tanısında deri testleri ve kan testleri kullanılabilir. Alerji tedavisinde ise, sivrisineklerin yoğun olduğu alanlardan kaçınmak, kişisel koruyucular kullanmak ve kaşıntıyı azaltmak için antihistaminik şuruplar tercih edilebilir. Şiddetli cilt reaksiyonlarında topikal kortikosteroid kremler kullanılabilir.

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Anafilaksi öyküsü olan kişiler adrenalin otoenjektörü taşımalı ve kullanımı hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Çocuk hastalarda da alerjik şok belirtileri gözlendiğinde, adrenalin otoenjektörü reçete edilmeli ve ebeveynler ile bakıcılara kullanımı mutlaka anlatılmalıdır.Sağlığınızı korumak ve böcek alerjilerine karşı önlem almak için bu bilgileri dikkate almanız önemlidir. Unutmayın, ciddi alerjik reaksiyonlarda derhal tıbbi yardım almanız hayati önem taşır. (İHA)
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sinek böcek
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