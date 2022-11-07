HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bodrum açıklarında çok sayıda düzensiz göçmen kurtarıldı

Bodrum açıklarında çok sayıda düzensiz göçmen kurtarıldı

07.11.2022 21:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 65 düzensiz göçmen kurtarıldı, 18 düzensiz göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Bodrum açıklarında çok sayıda düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 65 düzensiz göçmen kurtarıldı, yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine, bölgeye ekip yönlendirildi.

f3

Ekip, hareket halindeki lastik botu durdurarak, 18 düzensiz göçmeni yakaladı.

Öte yandan, Sahil Güvenlik ekiplerince, Bodrum ilçesi açıklarında farklı zamanlarda Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 3 lastik bottaki 65 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir garip olay: Trafikten kaçmak için öyle bir şey yaptı ki!Bir garip olay: Trafikten kaçmak için öyle bir şey yaptı ki!
Feci kaza: Yolcu otobüsü devrildi! 3 ölü, 32 yaralıFeci kaza: Yolcu otobüsü devrildi! 3 ölü, 32 yaralı
Kuduz vakasında yeni detaylar! Olay gününü anlattıKuduz vakasında yeni detaylar! Olay gününü anlattı
Anahtar Kelimeler:
Muğla Bodrum göçmen

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'ye müjde! O eşleşme sonrası...

Fenerbahçe'ye müjde! O eşleşme sonrası...

Emekli maaş promosyonu yarışı bitmiyor: Üçüncü kez uzatıldı...

Emekli maaş promosyonu yarışı bitmiyor: Üçüncü kez uzatıldı...

Alev alev yanmaya başladı! Ağrı'da korkunç kaza

Alev alev yanmaya başladı! Ağrı'da korkunç kaza

Siyaset kulisleri bu görüşmeye kilitlendi, yeni aday...

Siyaset kulisleri bu görüşmeye kilitlendi, yeni aday...

Yaşlı kadın feci şekilde can verdi! 'Annem' diyerek feryat etti

Yaşlı kadın feci şekilde can verdi! 'Annem' diyerek feryat etti

Tanrıkulu hakkında fezleke!

Tanrıkulu hakkında fezleke!

İlginizi Çekebilir

Boğa burcunda ay tutulması var! Burçları zorlu günler bekliyor

Boğa burcunda ay tutulması var! Burçları zorlu günler bekliyor

Hemen deneyin! Sadece 7 günde baştan aşağı yeniliyor

Hemen deneyin! Sadece 7 günde baştan aşağı yeniliyor

Kışın çok ihtiyacınız olacak! "Keşke indirimdeyken alsaydım." dememek için acele edin!

Kışın çok ihtiyacınız olacak! "Keşke indirimdeyken alsaydım." dememek için acele edin!

Cesur olun ve devam edin! Günlük burç yorumları

Cesur olun ve devam edin! Günlük burç yorumları

Düğününe bikiniyle katıldı! ''Gelinlik giymek haksızlık olurdu''

Düğününe bikiniyle katıldı! ''Gelinlik giymek haksızlık olurdu''

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Stanley termoslarda kaçırılmayacak fırsat

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Stanley termoslarda kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.