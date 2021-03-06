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  4. Bodrum’da 3 bin yıllık antik kent satılığa çıkarıldı

Bodrum’da 3 bin yıllık antik kent satılığa çıkarıldı

06.03.2021 15:22 | Son Güncelleme:
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Bodrum’da 3 bin yıllık antik kent satılığa çıkarıldı

Bodrum’un en önemli arkeolojik kalıntılarına ev sahipliği yapan Pedasa Antik kenti satılığa çıkarıldı. Yıllardır kazı yapılan ve her bölgesinden tarih fışkıran antik kenttin 170 dönümlük arazi, hissedarları tarafından 35 milyona satışa çıkarıldı.

Leleg Uygarlığının 3 bin yıllık yerleşim yeri olan Pedasa Antik Kenti kalıntılarının bir bölümünü içine alan 170 dönümlük arazi, satışa çıkarıldı.

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Bir emlak portalında 5 gün önce verilen ilanla satışa çıkarılan arazi ile ilgili tanıtım metninde "Bodrum Konacık Pedasa’da 170 dönüm içinde kagir ev var. İçi temiz, oturmaya uygun, evin güneş enerjisi var. Zeytinli tarla olarak geçiyor. 1. Derece sit alanı" ifadeleri kullanıldı.

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Athena Tapınağı başta olmak üzere, karakol binası, sur duvarları, nekropol ve yerleşim yerlerine ait tarihi yapı kalıntılarının bulunduğu 3 bin yıllık Pedasa Antik Kentinde 13 yıldır aralıklarla kazı çalışmaları yapılıyor.

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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı ve Pedasa Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Adnan Diler öncülüğünde, öğretim görevlileri ve öğrencilerden oluşan 20 kişilik ekiple geçen yıl da bölgede kazı yapılmıştı.

İHA

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