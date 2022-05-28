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Bodrum'da 3 katlı kaçak binanın yıkımı başladı

28.05.2022 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kaçak ve ruhsatsız olarak yapılan 3 katlı bir binanın belediye ekiplerince yıkımı başladı. Öte yandan, kent genelinde 2019 yılından bu yana 683 kaçak yapının yıkımının gerçekleştirildiği bildirildi.

Bodrum'da 3 katlı kaçak binanın yıkımı başladı

Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın kaçak ve ruhsatsız olarak yapıldığını tespit eden Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bu kapsamda, gerekli yasal süreçleri tamamlanan bina önceki gün tahliye edildi. Bugün sabah saatlerinden itibaren bölgeye gelen ekipler yıkımı başlattı. Yıkım sırasında jandarma ve zabıta ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

683 KAÇAK BİNA YIKILDI

Öte yandan, Bodrum Belediyesi'nin 2019 yılında başlattığı 'Kaçak Yapılaşma ile Mücadele Seferberliği' kapsamında Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İmar ve Kıyı Kanunlarına muhalefet, kamu alanlarının işgali, kaçak dolgu ve kazı alanlarının ve çevre suçlarının tespiti ile Belediyeye gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucu yasal süreçleri tamamlanan 683 yapının yıkımının gerçekleştirildiğini bildirdi. Bunun yanı sıra yıkım programına alınan 570 dosya bulunurken, 2 bin 482 yapı için de mühürleme işlemi uygulandığı kaydedildi.
(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Bodrum
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