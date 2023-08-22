HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bodrum'da dehşeti yaşadı! Demir çubukla dövüldü, 100 bin TL'si gasp edildi! "Öldüm sanarak beni bırakmış"

Bodrum'da dehşeti yaşadı! Demir çubukla dövüldü, 100 bin TL'si gasp edildi! "Öldüm sanarak beni bırakmış"

22.08.2023 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'da yayın yapan Kent Televizyonu’nda spor programı sunucusu ve restoran işletmecisi Levent Bulut, demir çubukla öldüresiye darp edilerek 100 bin TL parası da gasp edildi. Aşırı kan kaybeden ve bilinci kapanan Bulut, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Taburcu olduktan sonra yaşadığı korkunç olayı anlatan Bulut, saldırının organize şekilde yapıldığını söyleyerek "Baygın ve yerde kanlar içinde kalmışım. Öldüm sanarak beni bırakmış" dedi.

Bodrum'da dehşeti yaşadı! Demir çubukla dövüldü, 100 bin TL'si gasp edildi! "Öldüm sanarak beni bırakmış"

Geçen Pazar gecesi Neyzen Tevfik Caddesi üzerindeki restoranını kapatan Levent Bulut, 3 günün nakit hasılatı olan yaklaşık 100 bin TL parayı çantasına koyup motosikleti ile Yeniköy Mahallesi Turgutreis Caddesi üzerinde yaşadığı siteye geldi. Motosikletini park eden Bulut, siteye girdi. Evinin merdivenlerine yaklaşan işletmeci, ağaçların arasında elinde demir sopa ile saklanan, siyah giyimli, şapkalı ve maskeli bir şahsın saldırısına uğradı. Bulut’un başına, yüzüne, kulağına ve vücudunun çeşitli yerlerine vurarak feci şekilde darp eden şahıs, daha sonra Bulut’un içerisinde yaklaşık 100 bin TL para bulunan çantasını alarak olay yerinden uzaklaştı.

AW013874_01

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Kanlar içerisinde yerde kalan işletmeci ve spor yorumcusu Levent Bulut’u bir süre sonra komşusu fark ederek özel aracı ile hastaneye götürdü. Hayati tehlikesi bulunan ve yoğun bakım ünitesine alınan Bulut, birkaç saat sonra gözlerini açtı, polise ifade verdi.
En az iki kişi tarafından organize şekilde gerçekleştirildiği tahmin edilen olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanmasına yönelik çalışması sürüyor.
AW013874_02

"ORGANİZE BİR ŞEKİLDE HAZIRLIK YAPILMIŞ"

Yaşadığı saldırı ve gasbın organize şekilde yapıldığını dile getiren Levent Bulut, şunları söyledi:
"İşletmenin nakit hasılatı, boynumda yan olarak asılı çantadaydı. Bunu biliyor, beni takip eden bilen biri. Evimin bahçesine benden önce gelinerek organize bir şekilde hazırlık yapılmış. Demir çubuk getirmiş, saklanmış, her şeyi ayarlamış. Beni etkisiz hale getirdikten sonra çantayı alıyor, daha sonra girdiği demir kapıdan çıkıp koşarak uzaklaşıyor. Planlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü o saatte dükkandan çıktığımı biliyor. Ben eve gelmeden 20-25 dakika önceden gelip hazırlığını yapıyor. Saklanacağı yeri tespit ediyor. Eve girdikten sonra da bunu gerçekleştiriyor. Yanımda 100 bin TL’ye yakın nakit para vardı. Onun sebebi de Cumartesi ve Pazar günü bankalar kapalı olduğu için nakit parayı yanıma alıyorum, Pazartesi de götürüp bankaya yatıyorum ve ödemelerimiz için kullanıyoruz. O paranın içinde çocuğumun okul parasını ayırmıştım. Çantanın içerisinde kimlik kartım, ehliyetim, yani her şeyim o çantadaydı."

AW013874_05

"TAMAMEN ORGANİZE"

Yaşadığı olaya halen inanamadığını söyleyen Bulut, "Mesela sen motosikletle yürürken yolda biri gelir, çantanı alıp kaçmaya çalışır. Bu basit bir kapkaç olayı dersin. Benim yaşadığım olay tamamen organize edilmiş. Kaçta dükkandan çıktığım, birkaç tane kapısı olan siteye hangi kapıdan gireceğim biliniyor. O gün yanımda para olduğunu biliyor. Tamamen organize bir iş var. Basit bir kapkaç olayı gibi değil bu. Benim tahminimce beni öldüm diye bırakıyor. Çünkü ben yerde baygın bir şekilde, kanlar içinde yatmışım. Bunu görünce de beni öldü diye bırakıyor. Öldürmeye teşebbüsle bu işi yapıyor. Ama ben Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne güveniyorum. Sağ olsunlar çok ilgilendiler. Şu anda çalışmalarını yapıyorlar" şeklinde konuştu.

AW013874_06

Yaşadığı saldırı nedeniyle şiddetli ağrılarının olduğunu ve bu hafta Kent Spor programını yapamayacağını söyleyen Bulut, "Yaklaşık 2 senedir Tibet Hocam ile birlikte Kent TV’de program yapıyoruz. Bu yaşadığımız talihsiz olay nedeniyle bu hafta programı yapamayacağız. Çünkü vücudumda ağrılar var. Sırtımda sopa izleri var. Göğüs kafesimde şiddetli ağrı var. Herhalde bir dahaki haftadan itibaren beraber olacağız. Seyircilerimizden müsaade istiyoruz" dedi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yalova'da bulundu! Bin 700 yıllık: 'Tarihin seyri değişecek'Yalova'da bulundu! Bin 700 yıllık: 'Tarihin seyri değişecek'
Yüzlerinde maske, ellerinde orak! İlginç görüntülerin nedeni ise...Yüzlerinde maske, ellerinde orak! İlginç görüntülerin nedeni ise...
Kamyon dehşeti: 8 araca çarptı, yaralılar varKamyon dehşeti: 8 araca çarptı, yaralılar var
Anahtar Kelimeler:
Bodrum darp

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Telefonunu şarja takmak istedi! Ölüm nedeni oldu

Telefonunu şarja takmak istedi! Ölüm nedeni oldu

Samsonite çantalarda %50'ye varan indirim

Samsonite çantalarda %50'ye varan indirim

Sokak satıcısı müşterileri için kullandığı tasa tuvaletini yaptı

Sokak satıcısı müşterileri için kullandığı tasa tuvaletini yaptı

Gençlik için milyonlar harcadı! Yöntemi olay...

Gençlik için milyonlar harcadı! Yöntemi olay...

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.