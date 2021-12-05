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Bodrum'da dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı

05.12.2021 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla Bodrum'da etkili olan kuvvetli sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle yollar göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Ayrıca, dağlardan düşen kaya parçaları nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri su baskınlarının etkili olduğu alanlarda tahliye ve temizlik çalışması yaptı.

Bodrum'da dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı

Meteoroloji 4'ünü Bölge Müdürlüğü'nün Bodrum için sağanak yağış uyarısında bulunmasının ardından dün akşam saatlerinde ilçe merkezi ve çevresinde kuvvetli sağanak yağış etkili oldu. Gece saatlerinde etkisini daha da arttıran yağmur nedeniyle özellikle Mumcular Mahallesi'nde yollar göle döndü, birçok ev ve işyerini su bastı. Dağlardan düşen kaya parçaları yola savruldu, sürücüler zor anlar yaşadı. İhbar üzerine Mumcular Mahallesi'ne gelen belediye ekipleri su baskını yaşanan yerlerde tahliye ve temizlik çalışması yaptı.

DERE DENİZLE BİRLEŞTİ

Ayrıca, Mazı Mahallesi'nde taşan dere denizle birleşti. Bölgeye ulaşan ekipler olumsuz bir durum yaşanmaması için çevrede önlem aldı.

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Öte yandan, Bodrum Belediyesi'ne bağlı 10 kepçe, 6 itfaiye aracı, 8 vidanjör ve 35 işçi su taşkınlarına karşı sahada çalışma yaptı. Bodrum genelinde yağışlı hava etkili olmaya devam ediyor.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
yağmur Muğla Bodrum
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