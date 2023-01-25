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Bodrum'da fırtına! Feribot seferleri iptal edildi

25.01.2023 21:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'da etkili olan fırtına deniz ulaşımında aksamalara yol açtı. Muğla'nın Bodrum-Datça ilçeleri arasında 26 Ocak Perşembe günü düzenlenecek feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

Bodrum'da fırtına! Feribot seferleri iptal edildi

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, perşembe günü öğleden sonra başlayacak fırtınanın cuma günü akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği belirtildi.

DENİZCİLER VE BALIKÇILAR UYARILDI

Yapılan uyarıda, "Bodrum-Kaş arasında rüzgarın, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde ermesi bekleniyor. Fırtınanın, cuma günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Başta denizciler ve balıkçılar olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

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Öte yandan, Muğla Büyükşehir Şehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Yarın gerçekleştirilecek Bodrum-Datça 10.00 ile Datça-Bodrum 12.30 feribot seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir." denildi. (DHA)


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Bodrum Fırtına

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