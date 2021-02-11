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  4. Bodrum'da gençler yürekleri ağza getirdi! Fırtınada denize açıldılar

Bodrum'da gençler yürekleri ağza getirdi! Fırtınada denize açıldılar

11.02.2021 17:24 | Son Güncelleme:
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkisini gösteren fırtınaya aldırış etmeyen 3 genç, dalgalara rağmen denize girdi. Görenlerin yüreklerini ağza getiren anlarda genç yelkencilerin de fırtınayı fırsat bilerek denize açıldıkları görüldü.

İçmeler mevkisinde fırtınaya ve dalgalara aldırış etmeyen 3 genç denize girdi. Zaman zaman 40 km hıza ulaşan fırtınaya rağmen denize giren gençler denizden çıktıktan sonra ise 'yüzmeyi bilmeyen bu havada denize girmesin, boğulurlar' mesajı vererek uyarılarda bulundu.

FIRTINAYI GÖREN YELKEN AÇTI

Genç yelkenciler ise fırtınayı fırsat bilerek denize açıldı. Optimis ve Lazer sınıfı yelkenciler dalgalarla uzun süre mücadele etti. Eğitmenler eşliğinde yelken yapan öğrenciler yelkenleri ters yöne güçlükle çevirdi.

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Öte yandan, sabah saatlerinde Güneydoğu’dan esen fırtına nedeniyle balıkçıların denize açılmaması yönünde yetkililerden uyarı geldi. Fırtınanın deniz açığındaki hızının 90 kilometreye kadar ulaşması feribot seferlerini de iptal ettirdi. Bazı kuru yük gemilerinin ise Bodrum açıklarına demir attığı öğrenildi.

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İHA

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