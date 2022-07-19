Bodrum'da mahalle susuz kaldı! Muhtar çözümü böyle buldu, kuyruk oluşturdular

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Çırkan Mahallesi'nde birkaç gündür su kesintisi yaşanıyor. Vatandaşların mağduriyetini gidermek isteyen mahalle muhtarı çözümü tankerle su dağıtmakta buldu. Tankerin önünde damacana ve kovalarla kuyruk oluşturan mahalle halkı, yaşanan su kesintisine tepki gösterdi.

DAMACANA VE KOVALARLA KUYRUK OLUŞTURDULAR

Bodrum'un Çırkan Mahallesi'nde yaklaşık 3 gündür suların kesik olması mahalle halkına zor anlar yaşattı. Vatandaşların mağduriyetini gidermek isteyen Coşkun Ünal, yangınla mücadele için mahalleye alınan tankerle cadde ve sokaklarda su dağıttı. Vatandaşlar ellerinde damacana ve kovalarla tankerin önünde kuyruk oluşturdu. Muhtar Ünal, sıcak havaya rağmen mahallelerinde yaşanan su kesintisinin vatandaşları zor durumda bıraktığını, ihtiyaçlarının bir bölümünü karşılamak için tankerle su dağıttığını söyledi.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Evlerinden getirdikleri su kapları ile tankerin önünde sıra bekleyen mahalle halkında bir kadın, 3-4 gündür suların akmadığını ve zor durumda olduklarını belirterek, tepki gösterdi. Bir başka mahalle sakini kadın ise bu sıcakta susuzlukla mücadele ettiklerini belirterek, şikayetini dile getirdi.

Kaynak: DHA

