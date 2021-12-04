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Bodrum’da sağanak etkili oldu, bazı noktalar göle döndü

04.12.2021 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Bodrum ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Göle dönen bazı noktalarda araçlar yavaş ilerledi.

Bodrum’da sağanak etkili oldu, bazı noktalar göle döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sağanak yağış uyarısı yaptığı Bodrum’da dünden bu yana aralıklarla sağanak yağmur etkili olmaya devam ediyor.

Bugün de sabah saatlerinden hafif şekilde yağan yağmur, öğleden sonra aniden bastırdı. Sağanak yağışa yakalanan vatandaşlar, sığınacak yer aradı. Bodrum caddelerinde ani yağışla birlikte su birikintileri oluştu. Bazı noktalar göle döndü. Araçlar, su birikintileri nedeniyle yavaş seyretmek durumunda kaldı.

DENİZİN RENGİ KAHVERENGİYE DÖNDÜ

Bodrum sahillerinde ani sağanağın neden olduğu selle birlikte denizin rengi kahverengiye döndü. Bodrum Belediyesi ekipleri, yağışta oluşabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuza geçti.

İlçede sağanak yağışın gece saatlerine kadar süreceği kaydedildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yağmur Muğla
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