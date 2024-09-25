HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bodrum'da Türk teknesini taciz eden Yunan botuna Türk Sahil Güvenliği müdahale etti

Bodrum'da Türk teknesini taciz eden Yunan botuna Türk Sahil Güvenliği müdahale etti

25.09.2024 23:12
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Metin Arolat'ın fenalaşıp düştüğü anlar...

Metin Arolat'ın fenalaşıp düştüğü anlar...

İranlı ev sahibine denk geldi! Türk olduğu için evi kiralamadıklarını söyleyince gündem yarattı... "Kendi ülkemde eve çıkamıyorum"

İranlı ev sahibine denk geldi! Türk olduğu için evi kiralamadıklarını söyleyince gündem yarattı... "Kendi ülkemde eve çıkamıyorum"

Gece vardiyasında çalışan kızının başına bir şey gelmemesi için beklediği durağın karşısında oturup dua eden anne sosyal medyada gündem yarattı! "Helal olsun"

Gece vardiyasında çalışan kızının başına bir şey gelmemesi için beklediği durağın karşısında oturup dua eden anne sosyal medyada gündem yarattı! "Helal olsun"

İçerik devam ediyor
25.09.2024 23:12
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunan Sahil Güvenliği, Ege'deki skandallarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bir göçmen kaçakçısının botunu kovaladığı sırada Bodrum Akyarlar'a gelen Yunan Sahil Güvenliği ardından da Datça'ya kadar gelmişti. Yaşanan son olayda ise Yunan botu bu defa Bodrum açıklarında Türk bayraklı 'Barbaros 4' isimli balıkçı teknesini havaya ateş açarak taciz etti. Kısa sürede olay yerine gelen Türk Sahil Güvenlik gemisi ve botu ise Yunan botunu manevralar yaparak bölgeden uzaklaştırdı.

Olay, saat 16.35 sıralarında Bodrum'un Akyarlar açıklarında meydana geldi. Bölgede ava çıkan Türk bayraklı 'Barbaros 4' isimli balıkçı teknesi, Yunanistan Sahil Güvenlik Botu tarafından havaya ateş açılarak taciz edildi.

MUGLA---TURK-BALIKCI-TEKNESI-YUNAN-UNSU_407573_113235

TÜRK SAHİL GÜVENLİĞİ YETİŞTİ

İhbar üzerine bölgeye 1 Sahil Güvenlik Gemisi ve 1 Sahil Güvenlik Botu sevk edildi.

MUGLA---TURK-BALIKCI-TEKNESI-YUNAN-UNSU_407574_113235

Yunan unsurları, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kısa süre içerisinde bölgeden uzaklaştırıldı.

MUGLA---TURK-BALIKCI-TEKNESI-YUNAN-UNSU_407575_113235
Balıkçı teknesi ise ekipler eşliğinde güvenli bir şekilde Turgutreis Limanı'na getirildi.

MUGLA---TURK-BALIKCI-TEKNESI-YUNAN-UNSU_407576_113235

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Olayın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan "25 Eylül 2024 tarihinde saat 16.35’te, Muğla ili Bodrum ilçesi Akyarlar açıklarında avcılık faaliyetinde bulunan Türk bayraklı 'Barbaros-4' isimli balık avlama teknesinin bölgeye gelen Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından havaya ateş açılarak taciz edildiğinin bildirilmesi üzerine olay mahalline derhal bölgede görev yapmakta olan 1 Sahil Güvenlik Gemisi ve 1 Sahil Güvenlik Botu sevk edilmiştir. Görevlendirilen Sahil Güvenlik unsurları tarafından orta hat üzerinde bulunan Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru, önleme manevralarıyla sürülerek bölgeden uzaklaştırılmıştır. Türk balıkçı teknesinde yapılan incelemelerde herhangi bir hasar tespit edilmemiş ve balıkçı teknesinin emniyetli bir şekilde Turgutreis Balıkçı Barınağı’na intikal etmesi sağlanmıştır" ifadeleri kullanıldı. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Bodrum Yunanistan sahil güvenlik
En Çok Okunan Haberler
Kanserle savaşıyor! Operasyon öncesi duygulandı

Kanserle savaşıyor! Operasyon öncesi duygulandı

Kan donduran olay! Cansız bedeni çöp konteynerinde bulundu, planı annesiyle yapmış

Kan donduran olay! Cansız bedeni çöp konteynerinde bulundu, planı annesiyle yapmış

Yolda yürüyen kadın ne olduğunu anlayamadı: Adım adım takip etti, sırtından bıçaklandı

Yolda yürüyen kadın ne olduğunu anlayamadı: Adım adım takip etti, sırtından bıçaklandı

Bakırköy'de dehşet saçmıştı! Eski hakim ve savcının oğlu o ili de karıştırdı

Bakırköy'de dehşet saçmıştı! Eski hakim ve savcının oğlu o ili de karıştırdı

Narin Güran cinayetinde çarpıcı detay! Ortam dinlemesine yüksek sesli müzik açarak önlem almışlar

Narin Güran cinayetinde çarpıcı detay! Ortam dinlemesine yüksek sesli müzik açarak önlem almışlar

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Ömür boyu garantili! Stanley'in çok satan termosu indirime girdi

Ömür boyu garantili! Stanley'in çok satan termosu indirime girdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.