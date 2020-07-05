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Bodrum'da yürekleri ağza getiren olay! Zodyak bot dakikalarca durdurulamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2020 20:57 | Son Güncelleme

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Türkbükü Mahallesi’nde çarpışan iki zodyak bottan birinin kaptanı denize düşünce, uzun süre kaptansız bir şekilde seyreden bot herkesi korkuttu.

Bodrum'da yürekleri ağza getiren olay! Zodyak bot dakikalarca durdurulamadı

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Türkbükü Mahallesi’nde çarpışan iki zodyak bottan birinin kaptanı denize düşünce, uzun süre kaptansız bir şekilde seyreden bot herkesi korkuttu.

PERVANESİNE HALAT DOLANDIRILDI

Yaklaşık 40 dakika süren olayda, kaptansız bir vaziyette sahile yakın yerde dönen Zodyak bot pervanesine halat dolandırılarak durduruldu. Kazanın hafif atlatılması teselli kaynağı oldu.

YAKLAŞIK 40 DAKİKA DENİZ ORTASINDA DÖNDÜ

Olay akşam saatlerinde meydana geldi. Türkbükü koyunda bulunan lüks yatlara ait olduğu öğrenilen iki zodyak bot seyir halindeyken çarpıştı. Çarpışan botlardan birinin kaptanı kaza sırasında dengesini kaybederek bottan denize düştü. Çalışır vaziyette kalan ve gaz kolu çekili olan zodyak bot yaklaşık 40 dakika deniz ortasında döndü.

Herkesin durmak istediği ancak başarılı olmadığı Zodyak bot bir balıkçı teknesi tarafından halat atılıp pervanesine halat dolanarak botun hareketi kısıtlandı. Ardından zodyak bot çekildi. Zodyaktan denize düşen 39 yaşındaki T.K. isimli şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İlginç olay bölgede bulunan tatilcilerin kameralarına böyle yansıdı. (İHA)

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