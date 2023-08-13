Bodrum'daki cinayette sır perdesi aralandı ardından kan davası çıktı! Tek kurşunla infaz edilmiş

Bodrum'da 29 Ağustos 2022 tarihinde plaja giden iki kişi, Bodrum-Güvercinlik yolu kenarında ormanlık alanda erkek cesediyle karşılaştı. Yapılan incelemeler sonucunda şahsın başının arkasından tabancayla vurularak infaz edildiği görüldü.

İZMİR, BURDUR VE ISPARTA'DA OPERASYON

Olayın ardından çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri A.C. (47), E.C.(39), F.K. (32), M.D. (39), N.C. (36), V.C. (33), Y.E. (25) , S.Y.'yi (31) İzmir, Burdur ve Isparta'da yapılan eş zamanlı operasyonlarla yakalayarak gözaltına aldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ

İddianamede 'Tasarlayarak Kan Gütme Saikiyle Öldürme' suçundan tutuklu 6 sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenirken, diğer tutuksuz 2 sanık için 'Tasarlayarak Kan Gütme Saikiyle Öldürme Suçuna Yardım Etme' suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

İNTİKAM ALMAK İÇİN ÖLDÜRMÜŞER

Yeni Asır'da yer alan habere göre; şüphelilerin ifadelerinde 14 yıl önce Kenan Uzunay'ın babasının Patnos'ta keserle akrabaları olduğu öğrenilen kişiyi öldürdüğü ve öldürülen kişinin yeğeni N.C.'nin intikam almak için Kenan Uzunay'ı öldürdüğü öğrenildi.

