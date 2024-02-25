HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bodrum'daki marinada cinayet! Onlarca kişinin gözü önünde silahla vurarak öldürdü

Bodrum'daki marinada cinayet! Onlarca kişinin gözü önünde silahla vurarak öldürdü

25.02.2024 21:21
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'da cezaevinden izinli çıkan şahıs, marinadaki bir işletme önünde husumetlisini tabancayla vurdu. Ağır şekilde yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Bodrum'daki marinada cinayet! Onlarca kişinin gözü önünde silahla vurarak öldürdü

Olay, Yalıkavak Marina içerisindeki bir işletmede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mumcular Cezaevi'nden izinli çıkan Ş.A., marinadaki bir işletme önünde husumetlisi Ercan P. ile karşılaştı.
AW149306_04

CİNAYETİN ARDINDAN KAYIPLARA KARIŞTI

Onlarca kişinin gözü önünde Petek'i karnından silahla vuran Ş.A., olay yerinden uzaklaştı. Ağır şekilde yaralanan Ercan P., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AW149306_02

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Güvenlik kameralarını da incelemeye alan ekipler, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Sakarya! Annesinin ellerinden kaydı, küçük kızı havada yakaladıYer: Sakarya! Annesinin ellerinden kaydı, küçük kızı havada yakaladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü için mesaj yayınladıCumhurbaşkanı Erdoğan, Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü için mesaj yayınladı
İzmir'de korkutan deprem! AFAD duyurduİzmir'de korkutan deprem! AFAD duyurdu
Anahtar Kelimeler:
cinayet Bodrum marina
En Çok Okunan Haberler
Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray'da Muslera krizi

Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray'da Muslera krizi

Yer: Sakarya! Annesinin ellerinden kaydı, küçük kızı havada yakaladı

Yer: Sakarya! Annesinin ellerinden kaydı, küçük kızı havada yakaladı

Yer: Mersin! Bahçesini kazarken buldu, alev alınca yetkililere haber verdi

Yer: Mersin! Bahçesini kazarken buldu, alev alınca yetkililere haber verdi

Murat Sancak başkanlığı bıraktığını açıkladı!

Murat Sancak başkanlığı bıraktığını açıkladı!

Zelenskiy 2 yıl sonra açıkladı! 'Bizim için büyük kayıp'

Zelenskiy 2 yıl sonra açıkladı! 'Bizim için büyük kayıp'

Sultangazi'de korkunç olay! Yoldan geçen vatandaşlar fark etti

Sultangazi'de korkunç olay! Yoldan geçen vatandaşlar fark etti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.