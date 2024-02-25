Bodrum'daki marinada cinayet! Onlarca kişinin gözü önünde silahla vurarak öldürdü

Olay, Yalıkavak Marina içerisindeki bir işletmede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mumcular Cezaevi'nden izinli çıkan Ş.A., marinadaki bir işletme önünde husumetlisi Ercan P. ile karşılaştı.



CİNAYETİN ARDINDAN KAYIPLARA KARIŞTI

Onlarca kişinin gözü önünde Petek'i karnından silahla vuran Ş.A., olay yerinden uzaklaştı. Ağır şekilde yaralanan Ercan P., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Güvenlik kameralarını da incelemeye alan ekipler, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





