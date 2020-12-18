Bodrum için korkutan uyarı: Yaz sezonunda su sıkıntısı yaşanabilir

Taşkınlar, içme suyu hattı patlamaları ve altyapı sorunları ile gündemden düşmeyen Bodrum, bu kez kuraklık riski ile gündeme gelmeye başladı. Covid-19 salgını nedeniyle ikinci konutları olan vatandaşların büyükşehirlerden kaçıp Bodrum'a yerleşmesi su ve alt yapı sıkıntılarını ortaya çıkardı. Kış aylarında 170 bin olan ilçe nüfusu 600 bine ulaştı. Bu nedenle su kullanımı 3 kat arttı. Yeterli yağışın da olmamasıyla Bodrum'un ana su şebekesini besleyen en önemli su kaynağı durumundaki Mumcular Barajı'ndaki su seviyesi geçen yıl aralık ayı başında yüzde 47 iken yüzde 26'ya, Geyikli Barajı'ndaki su seviyesi ise yüzde 67 iken yüzde 60'lara kadar düştü.

Kuraklık alarmının verildiği ilçede önlem alınmaması halinde turizm sezonunda susuzluk yaşanabileceği uyarısı yapıldı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, 16 Aralık'ta yaptığı açıklamada, son 3 günlük yağışlara kadar yağmurun çok az yağdığını bu nedenle barajların doluluk oranının gerilediğini belirtip, vatandaşlara suyu daha dikkatli kullanmaları çağrısında bulundu.