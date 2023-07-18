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  4. Bodrum'u birbirine kattı... Yangın çıkarıp, kendini boğmaya çalıştı; yetmedi polisin silahını almak istedi!

Bodrum'u birbirine kattı... Yangın çıkarıp, kendini boğmaya çalıştı; yetmedi polisin silahını almak istedi!

18.07.2023 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Bodrum ilçesinde V.İ. isimli şahıs polislere zor anlar yaşattı. Bölgede yangın çıkartan adam daha sonra boğulma tehlikesi geçirdi. Bölgedeki bir yatın görevlileri tarafından kurtarılıp karaya getirilen şüpheli, gözaltına alındı. Polisin silahını almaya yeltenen adam, hızlı müdahale ile durduruldu.

Bodrum'u birbirine kattı... Yangın çıkarıp, kendini boğmaya çalıştı; yetmedi polisin silahını almak istedi!

Bodrum'da İçmeler mevkiinde kurduğu çadırda konaklayan V.İ. isimli şahıs, görgü tanıklarının iddiasına göre bugün uyuşturucu kullanıp, daha sonra yangın çıkardı. Çevredekilerin müdahalesinin ardından denize giren şüpheli, açığa doğru yüzdü. Yangın, vatandaşlar ve itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Açığa doğru yüzen V.İ., boğulma tehlikesi geçirince yakındaki bir yatın görevlileri botla giderek şahsı kurtarıp, daha sonra karaya getirdi.

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"DENİZDE KENDİMİ BOĞMAYA ÇALIŞTIM, KURTARDILAR"

Polis ve zabıta ekipleri tarafından yola çıkarılan şüpheli, "Ben ailemle sorun yaşadım ve 3 gün önce buraya gelip çadır kurdum. Bugün de kendimi çadırla birlikte yakmaya çalıştım fakat başaramadım. Daha sonra kendimi denizde boğmaya çalıştım, kurtardılar" dedi.

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POLİSİN SİLAHINI ALMAYA ÇALIŞTI

V.İ., bir süre sonra polisin silahını almak için yeltendi fakat polis ve zabıta tarafından durduruldu.

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Ekip aracına alınan şüpheli, karakola götürüldü.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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(İHA)

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Bodrum

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