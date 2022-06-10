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Bodrum'un merkezinde korkunç olay! Kökü kokuya gitti, görünce şoke oldu

10.06.2022 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, şehrin merkezindeki bir yeşillik alandan gelen kötü kokular, korkunç manzarayı ortaya çıkardı. Emniyete 100 metre uzaklıkla bulunan otluk alanda, 10 gün önce öldüğü belirlenen yarı çıplak halde bir erkeğin cesedi bulundu.

Bodrum'un merkezinde korkunç olay! Kökü kokuya gitti, görünce şoke oldu

Bodrum şehir merkezindeki Yokuşbaşı Mahallesi Emin Anter Bulvarı'nda, akşam saatlerinde işinden dönen özel güvenlik görevlisi Nezahat Akgül (35) yeşil alandaki yoğun bitkilerin arasından gelen kötü kokuyu fark etti.

GENÇ KADIN CESEDİ GÖRÜNCE ŞOKE OLDU

Akgül, kokunun hayvan leşinden gelebileceğini düşünerek belediyeyi aramadan önce emin olmak için bitkilerin arasına girdi. Yeniasır'da yer alan habere göre, yarı çıplak erkek cesediyle karşılaşan genç kadın şoke oldu.

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EN AZ 10 GÜN ÖNCE ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Akgül, birkaç dakika sonra olay yerine 100 metre ilerideki Bodrum Emniyet Müdürlüğü'ne giderek bilgi verdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Yarı çıplak vaziyette çürümeye başlayan ve en az 10 gün önce öldüğü tahmin edilen 50 yaşlarındaki erkek cesedi ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bodrum
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