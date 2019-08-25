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Bodrum'da inşaatı durdurulan projenin imara aykırı bölümlerinin yıkımı sürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 15:33 | Son Güncelleme

 BODRUM'un Gündoğan Mahallesi'ndeki, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un incelemelerinden sonra inşaatı durdurulan The Bo Viera projesinin imar ile yapı ruhsatına aykırı bölümlerinin yıkımı, bugün de sürdürüldü.

Bodrum'da inşaatı durdurulan projenin imara aykırı bölümlerinin yıkımı sürdü

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM'un Gündoğan Mahallesi'ndeki, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un incelemelerinden sonra inşaatı durdurulan The Bo Viera projesinin imar ile yapı ruhsatına aykırı bölümlerinin yıkımı, bugün de sürdürüldü.
Bodrum'da kontrolsüz yapılaşmayla ilgili tepkiler üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, salı günü ilçeye gelerek, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait tekneyle Tilkicik, Küçükbük ile Demirbükü koylarında kaçak yapılaşmaya ilişkin denetimler yaptı. Bu denetimlerden sonra Bodrum Belediyesi'nin daha önce imar planına aykırılıklarının bulunduğunu tespit ettiği The Bo Viera projesinin de içinde olduğu 1611 konut ve 4 otelin inşaatı durduruldu. Bakanlığın kararının hemen ardından belediye ekipleri, dün, tartışmaların merkezindeki The Bo Viera projesinin inşaatının olduğu Gündoğan'a gitti. Bakanlığın 1 ay süre verdiği şirketin yetkilileri, yıkım için gelen belediye ekiplerinin kepçelerinin kullanılmasını istemedi ve kendilerinin kaçak bölümleri yıkacaklarını belirtti. Ardından ilk olarak sahile inilen asansör bölümünün yıkımına başlandı. İnşaat firması çalışanları, belediye ekiplerinin gözetiminde asansör bölümünün beton kısımlarını özel araçlarla kesmeye başladı. Dün başlanan çalışmalar, bugün de sürdürüldü.
İMAR DAVASI DANIŞTAY'DA
Ankara Ticaret Odası eski Başkanı Salih Bezci'ye ait şirketin (Besa Grup) 365 villa ve 80 odalı otelden oluşan The Bo Viera projesi, Bodrum'un Göltürkbükü ile Gündoğan mahalleleri sınırında inşa ediliyordu. Bodrum Belediyesi'nin ruhsat verdiği projenin yapımına, 2016 yılının Şubat ayında başlandı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca onaylanan imar plan değişikliklerinin iptali için Muğla 2'nci İdare Mahkemesi'ne dava açıldı. Mahkemece, 2018'in Temmuz ayında alınan kararla plan değişikliğinde kamu yararı olmadığı gerekçesiyle yürütme durduruldu. Şirket tarafından da karara itiraz ederek, İzmir Bölge İdare Mahkemesi 3'üncü İdari Dava Dairesi'ne başvuruldu. Üst mahkemece, alınan kararın ve davanın, süre aşım nedeniyle kaldırılmasına oy birliğiyle karar verildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi avukatları, mahkemenin aldığı kararın temyizi için Danıştay'a başvurdu. Davanın Danıştay aşaması, henüz sonuçlanmadı.

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Bodrum'da inşaatı durdurulan projenin imara aykırı bölümlerinin yıkımı sürdüBodrum'da inşaatı durdurulan projenin imara aykırı bölümlerinin yıkımı sürdüBodrum'da inşaatı durdurulan projenin imara aykırı bölümlerinin yıkımı sürdü

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