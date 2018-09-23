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Bodrum'da “Süslü Kadınlar Bisiklet Turu”

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 19:15 | Son Güncelleme

Bisikletlerini balon ve çiçeklerle süsleyen kadınlar, saçlarına çiçek taktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Dünya Otomobilsiz Kentler Günü etkinliği kapsamında ''Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'' düzenlendi.

Bisikletlerini balon ve çiçeklerle süsleyen, saçlarına çiçek takan kadınlar Bodrum Belediye Meydanı'nda bir araya geldi. Buradan başlayan tur, Neyzen Tevfik Caddesi, Cafer Paşa Caddesi ve Turgutreis Caddesi'nin ardından Cevat Şakir Caddesi'ni takiben başladığı yerde sona erdi.

Bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak, kadınların günlük kıyafetleri ile bisiklete binebildiklerini göstermek amacıyla düzenlenen etkinlikte renkli görüntüler oluştu. Katılımcılar "Arabadan in, bisiklete bin" sloganı attı.

Etkinliğe bazı erkekler de destek verdi.

Turu düzenleyen Burcu Gelegen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bodrum'da "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nun dördüncüsünü gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bodrum'da tatil yapan ve tura katılan Canan Biler de mümkün olduğunca her yere bisikletle gittiğini söyledi. Bisiklete binmeyi herkese tavsiye eden Biler, "Hareket berekettir diyorum." dedi.

Bazı ebeveynlerin çocukları ile katıldığı tura, çevredeki vatandaşlar da ilgi gösterdi.

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