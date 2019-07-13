Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Zorba" balesi sahnelendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce, "Bodrum Konserleri" kapsamında Bodrum Kalesi'nde "Zorba" balesi sanatseverlerle buluştu.

Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen, müziğini Mikis Theodorakis'in, koreografisini Lorca Massine'nin yaptığı gösteri beğeni topladı.

İki perdeden oluşan ve yaklaşık iki saat süren gösteriyi aralarında sanat ve iş dünyasından isimlerin de olduğu bin kişi izledi.

Çeşitli konserler ve interaktif gösterilerin yer alacağı etkinlikler, 25 Ağustos'a kadar devam edecek.

