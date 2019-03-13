Boeing 737 Max'ın uçuşları durduruldu! Hepesi yere iniyor

Boeing 737 Max 8 ve Max 9 modellerinin Türkiye saati ile 00:10'da dünya genelinde yaptığı uçuşlardaki azalma radar görüntüsünde de dikkat çekti.

Radar ekranlarında özellikle Boeing'in Max tipi uçaklarının ABD'de daha çok uçtuğu görüldü.

THY'DEN FLAŞ KARAR

Türk Hava Yolları da, filosunda bulunan 12 adet Boeing 737 Max tipi yolcu uçağının ticari operasyonlarının, 13 Mart itibarıyle ikinci bir karara kadar durdurulduğunu açıklamıştı.

19 ÜLKE DURDURDU

Türkiye ile birlikte uçuşları durduran diğer ülkeler: Etiyopya, Endonezya, Meksika, Brezilya, Hindistan, Arjantin, Singapur, Vietnam, Çin, Malezya, Umman, Güney Kore, Moğolistan, Fas, Güney Afrika, Avustralya, Almanya ve İngiltere.

ETİYOPYA'DA DÜŞEN UÇAKTAKİ 157 KİŞİ ÖLDÜ

Etiyopya'nın Addis Ababa kentinden Pazar günü 149 yolcu ve 8 mürettebatı ile Kenya'nın Nairobi kentine uçuş yaptığı sırada düşen Boeing 737 Max 8 tipi uçaktan kurtulan olmadı. 2018 yılı üretim tarihli uçağın aynı modeli de 29 Ekim 2018'de adı büyük bir kazaya daha karışmıştı. Endonezya Lion Havayolları'na ait Boeing 737 Max 8 tipi uçak, Jakarta-Pangkalpinang seferini yaparken denize düştü. Kazada 181 yolcu ve 8 mürettebat yaşamını yitirdi. Etiyopya Havayolları'nın düşen Boeing 737 Max 8 ile beraber aynı model uçağın son 5 ayda ikinci kez düşmesi sonrası dikkatler Max 8 tipi uçaklara çevrilmişti.Dünya genelinde birbiri ardına havayolu şirketleri Boeing 737 Max 8 tipi uçakları yere indirme kararı aldılar.THY’nin resmi web sitesinde filo bilgilerine göre 12 adet B737-8 Max tipi uçak bulunduğu bilgisi yer alıyor.

(DHA)

