Boeing 'gizli silahını' uçurdu!

Boeing'den yapılan yazılı açıklamada, "Boeing Avustralya ile Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetlerinin geliştirdiği insansız 'Loyal Wingman' uçağı, ilk uçuşunu başarıyla tamamladı." ifadesi kullanıldı.

Uçağın Avustralya'daki Woomera Uçuş Merkezi'nde bir Boeing pilotu tarafından uçurulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yer trafik unsurlarını tescil eden taksi, navigasyon, kontrol ve pilotaj ara yüzüne yönelik çok sayıda testten sonra uçak, uçuş işlevselliği ve Hava Gücü Takımlaşma Sistem tasarımlarına uygunluğunu teyit etmek üzere önceden belirlenmiş rotada farklı hız ve irtifada uçmadan önce kendi gücüyle başarılı kalkışını tamamladı."

#LoyalWingman has flown into the history books! Together with @AusAirForce, we’ve completed the first test flight for this smart, human-machine team aircraft. pic.twitter.com/oV5qz6AJIu