HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Boğaz ağrısıyla başlıyor: Sonrası büyük problem!

Boğaz ağrısıyla başlıyor: Sonrası büyük problem!

25.10.2022 23:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çoğu hastalıkta olduğu gibi bunda da boğazınızda veya midenizdeki bazı belirtiler hastalığın ilk işareti olabilir. Enfeksiyonun daha fazla yayılmaması için erken tespit edip harekete geçmek sağlığınız için en doğru adım olacak. Boğazınızda ve midenizde bulunabilen olağandışı klamidya belirtilerinin farkında olarak sağlığınızı koruyabilirsiniz.

Boğaz ağrısıyla başlıyor: Sonrası büyük problem!

Genç kadınlar arasında klamidya rahatsızlığı çok yaygın. En sık rastlanan cinsel hastalıkların başında olan klamidya, herhangi bir cinsel enfeksiyon hastalığından 3 kat daha fazla.

Chlamydia trachomatis olarak bilinen bakteri mevcut olduğunda ve daha sonra cinsel koruma kullanılmazsa eşler arasında ortaya çıkar. Klamidya, üreme sistemindeki bakteriyel bir enfeksiyondur ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar arasında en yaygın görülenlerden biridir. Her iki cinsiyeti de etkiler ve tüm yaşlarda görülebilir.

iStock-1319457391

Kadınlar klamidyayı serviks, rektum veya boğazda yoluyla kapabilirken erkekler üretra, rektum veya boğazda klamidya alabilir. Enfeksiyonun bir takım yaygın erken belirtileri vardır, ancak uygun önlemleri alabilmeniz için daha az bilinen belirtilerin farkında olmak önemlidir.

DOĞUM SIRASINDA BEBEĞE DE GEÇEBİLİR

Bir kişi, enfeksiyonu olan biriyle oral, vajinal veya anal cinsel ilişkiler yoluyla klamidyaya yakalanabilir. Endişe verici bir şekilde, bir kadın doğum sırasında bu enfeksiyonu bebeğine de geçirebilir. Tedaviden sonra bile hastalığa yeniden yakalanabileceğinizi unutmamak da önemlidir.

AZ BİLİNEN KLAMİDYA BELİRTİLERİ

Oral seks sırasında bakteri bulaştığında boğaz ağrısı oluşabilir. Buna bademciklerde irin ve boğaz ağrısı eşlik edebilir. Üst karın bölgesinde hissedilen ağrı, klamidyanın daha az bilinen bir başka belirtisidir. Bu, karaciğeri çevreleyen bağ dokusu iltihaplandığında ortaya çıkar.

Doğal cinsel uyarıcı! Bir damlası yeter Doğal cinsel uyarıcı! Bir damlası yeter

Klamidyanın bu mide semptomu Fitz-Hugh-Curtis sendromu olarak da bilinir ve midede ağrıya neden olur.

KLAMİDYA ENFEKSİYONUNUN YAYGIN BELİRTİLERİ

  • Kötü kokulu anormal vajinal akıntı
  • İdrar yaparken yanma hissi
  • İlişki sırasında ağrı
  • Peniste ağrı, yanma ve kaşıntı
  • Testislerin birinde veya her ikisinde ağrı ve şişlik

Klamidya semptomlarından herhangi birini yaşıyorsanız veya kapmış olabileceğinizi düşünüyorsanız, test yaptırmalısınız.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kalıcı hasar bırakabilir: 7 önemli öneriKalıcı hasar bırakabilir: 7 önemli öneri
Dünya nefesini tuttu! Peş peşe nükleer bomba açıklamaları...Dünya nefesini tuttu! Peş peşe nükleer bomba açıklamaları...
Son ankette dikkat çeken '9 puan' detayı!Son ankette dikkat çeken '9 puan' detayı!
Anahtar Kelimeler:
klamidya klamidya belirtileri klamidya nedir

En Çok Okunan Haberler

18 yaş öncesi prim yatıranlar EYT'den nasıl yararlanacak?

18 yaş öncesi prim yatıranlar EYT'den nasıl yararlanacak?

Emekli maaş promosyonu sonrası değişti!

Emekli maaş promosyonu sonrası değişti!

Sınırları aştılar! Kendilerini Almanya polisi olarak tanıtıp... 313 milyon!

Sınırları aştılar! Kendilerini Almanya polisi olarak tanıtıp... 313 milyon!

İmamoğlu 'germeye gelmiş' dedi, ortalık karıştı! Kavganın görüntüleri ortaya çıktı

İmamoğlu 'germeye gelmiş' dedi, ortalık karıştı! Kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Eşine cinsel saldırıda bulunan misafirini öldürmüştü! İşte cezası

Eşine cinsel saldırıda bulunan misafirini öldürmüştü! İşte cezası

Scooter faciası... Liselilerin son görüntüsü kahretti

Scooter faciası... Liselilerin son görüntüsü kahretti

İlginizi Çekebilir

Şimdiye kadar hep yanlış yapmışız: Kabuklarını soyunca...

Şimdiye kadar hep yanlış yapmışız: Kabuklarını soyunca...

En iyi kurabiyeleri pişirmenin sırları

En iyi kurabiyeleri pişirmenin sırları

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Sizin için karşılaştırdık

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Sizin için karşılaştırdık

Her defasında aynı ağrı mı? Sebebi tehlikeli olabilir...

Her defasında aynı ağrı mı? Sebebi tehlikeli olabilir...

Çok önemli bir nedeni var: Kaşıntı bir türlü durmuyorsa...

Çok önemli bir nedeni var: Kaşıntı bir türlü durmuyorsa...

Mynet Kadın takipçilerimize en favori kişisel bakım ürünlerini sorduk! İşte gelen yanıtlar

Mynet Kadın takipçilerimize en favori kişisel bakım ürünlerini sorduk! İşte gelen yanıtlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.