Boğaz ağrısıyla başlıyor: Sonrası büyük problem!

Genç kadınlar arasında klamidya rahatsızlığı çok yaygın. En sık rastlanan cinsel hastalıkların başında olan klamidya, herhangi bir cinsel enfeksiyon hastalığından 3 kat daha fazla.

Chlamydia trachomatis olarak bilinen bakteri mevcut olduğunda ve daha sonra cinsel koruma kullanılmazsa eşler arasında ortaya çıkar. Klamidya, üreme sistemindeki bakteriyel bir enfeksiyondur ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar arasında en yaygın görülenlerden biridir. Her iki cinsiyeti de etkiler ve tüm yaşlarda görülebilir.

Kadınlar klamidyayı serviks, rektum veya boğazda yoluyla kapabilirken erkekler üretra, rektum veya boğazda klamidya alabilir. Enfeksiyonun bir takım yaygın erken belirtileri vardır, ancak uygun önlemleri alabilmeniz için daha az bilinen belirtilerin farkında olmak önemlidir.

DOĞUM SIRASINDA BEBEĞE DE GEÇEBİLİR

Bir kişi, enfeksiyonu olan biriyle oral, vajinal veya anal cinsel ilişkiler yoluyla klamidyaya yakalanabilir. Endişe verici bir şekilde, bir kadın doğum sırasında bu enfeksiyonu bebeğine de geçirebilir. Tedaviden sonra bile hastalığa yeniden yakalanabileceğinizi unutmamak da önemlidir.

AZ BİLİNEN KLAMİDYA BELİRTİLERİ

Oral seks sırasında bakteri bulaştığında boğaz ağrısı oluşabilir. Buna bademciklerde irin ve boğaz ağrısı eşlik edebilir. Üst karın bölgesinde hissedilen ağrı, klamidyanın daha az bilinen bir başka belirtisidir. Bu, karaciğeri çevreleyen bağ dokusu iltihaplandığında ortaya çıkar.

Klamidyanın bu mide semptomu Fitz-Hugh-Curtis sendromu olarak da bilinir ve midede ağrıya neden olur.

KLAMİDYA ENFEKSİYONUNUN YAYGIN BELİRTİLERİ

Kötü kokulu anormal vajinal akıntı

İdrar yaparken yanma hissi

İlişki sırasında ağrı

Peniste ağrı, yanma ve kaşıntı

Testislerin birinde veya her ikisinde ağrı ve şişlik

Klamidya semptomlarından herhangi birini yaşıyorsanız veya kapmış olabileceğinizi düşünüyorsanız, test yaptırmalısınız.



