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Boğaz'da korku dolu anlar! Vapur ile tekne çarpışmaktan son anda kurtuldu

06.11.2021 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da etkili olan yoğun siste Marmara Denizi'nde yolcu teknesi ile vapur çarpışmaktan son anda kurtuldu. Yolcuların korku dolu anlar yaşadığı dakikalar cep telefonu ile görüntülendi

Boğaz'da korku dolu anlar! Vapur ile tekne çarpışmaktan son anda kurtuldu

İstanbul'da dün akşam yoğun sis nedeniyle bir çok deniz seferi iptal edildi. Ancak yolcu taşıyan tekneler ile bazı Şehir Hatları hatlarında seferler devam etti. Kadıköy - Ortaköy seferini yapan yolcu teknesi ile bir yolcu vapuru yoğun sisin etkili olduğu Kız Kulesi civarında karşılaştı. Yolcu teknesine doğru siren çalarak gelen vapurun kaptanı son anda dümen kırdı. Vapur, yaklaşık 15 yolcu bulunan teknenin yakınından geçti.

BÜYÜK KORKU YAŞADILAR

Teknedeki yolcular o sırada korku yaşadı. Üsküdar açıklarında saat 18.30 sıralarında tehlikeli anları görüntüleyen yolculardan Fatih Vural, "Vapur adeta bizi teğet geçti. Yolcular korkudan bir yerlere tutunmaya çalıştı. Sonrasında seferler iptal oldu" dedi.

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(DHA)

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