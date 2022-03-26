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Boğaz'daki mayın fark etmişti! Gemi kaptanı o anları anlattı

26.03.2022 22:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle, Ukrayna'nın, Karadeniz'e döşediği mayınlar İstanbul Boğazı'na kadar geldi. İstanbul Boğazı'nda SAS komandoları tarafından imha edilen mayını ilk görenlerden kuru yük gemisi kaptanı Bahtiyar Mammadaliyev o anları anlattı.

Boğaz'daki mayın fark etmişti! Gemi kaptanı o anları anlattı

İstanbul Boğazı'nda panik yaşatan deniz mayınını fark eden ve görüntülerini çeken kuru yük gemisinin kaptanı Bahtiyar Mammadaliyev, yaşadıklarını anlattı. İşte haberin detayları...

SAS KOMANDOLARI ETKİSİZ HALE GETİRMİŞTİ

İstanbul Boğazı'nda gün içerisinde Sarıyer açıklarında denizde yüzen bir mayın görülmüş ve SAS komandoları tarafından etkisiz hale getirilmişti. Mayını fark ederek görüntüleyen kuru yük gemisinin kaptanı Bahtiyar Mammadaliyev, yaşananları anlattı.

BOĞAZ GEÇİSİ SIRASINDA MAYIN GÖRDÜ

DHA Muhabirinin telefonla ulaştığı Neptune isimli kuru yük gemisinin Azerbaycanlı kaptanı Bahtiyar Mammadaliyev, Bulgaristan'dan Yunanistan'a gitmek için Türkeli sınırlarında Boğaz geçiş sırası beklediği sırada mayını gördüğünü söyledi. Mammadaliyev, olay yaşandığında emniyet açısından demir alıp açığa çıktıklarını kaydetti.

"BU DURUMDAN ENDİŞELİYİZ"

Mammadaliyev, "Bugün sabah saatlerinde İstanbul Boğazı açıklarında, Türkeli Demir Bölgesi'ndeydik. Boğaz geçişi için sıra bekliyorduk. Tabi gündüz gözü olduğu için kısa bir süre içinde göz temasıyla deniz üzerinde yüzen mayın tespit ettik. Yaklaştığında daha da yüzen mayın olduğuna emin olduk. Hemen acil bir durum şeklinde makine hazırlığı yapıp demirimizi aldık ve açık bölgeye emniyetli bölgeye seyrimizi devam ettirdik. Bu durumdan çok endişeliyiz. Çevredeki gemiler de aynı şekilde harekete geçtiler. İnşallah bütün bunların önlemi alınır. Bu savaşlar da bitmiş olur. Bütün dünyamıza sulh ve sakit denizler arzu ederiz. Allah bütün denizlere selamet versin" dedi. (DHA)

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