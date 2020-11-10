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Boğaz iltihabına ne iyi gelir? Boğaz iltihabı nasıl geçer?

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.11.2020 12:21 | Son Güncelleme

Boğaz iltihabı enfeksiyonun boğaz bölgesinde yayılmasıyla oluşur. Boğaz iltihabı belirtileri ise birçok hastada aynıdır. Peki havaların soğumaya başlaması ve mevsim geçişlerinde bir hayli artan boğaz iltihabı nedir, boğaz iltihabına ne iyi gelir?

Boğaz iltihabına ne iyi gelir? Boğaz iltihabı nasıl geçer?

İçindekiler

  • Boğaz iltihabı Nedir?
  • Boğaz İltihabı Neden Oluşur?
  • Boğaz İltihaplanmasına Sebep Olan Etkenler
  • Boğaz İltihaplanması Belirtileri Nelerdir?
  • Boğaz İltihabı En Çok Kimlerde Gözlenir?
  • Boğaz İltihaplanması Nasıl Geçer?

Havaların aniden soğuması ve mevsim geçişleri ile boğazlarınızda hafif bir yanma hissiyle beraber iltihaplanma başlar. Bağışıklık sistemi zayıf insanların çok daha fazla maruz kaldığı mikroplar boğazda ağrılara sebep olur. Boğaz iltihabı nasıl geçer ve neler yapmak gerekir? Merak edilen tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Boğaz iltihabı Nedir?

“Boğaz iltihabı nedir?” sorusu, genellikle bu konudan muzdarip olan hastaların en sık merak ettiği detaylardandır. Boğaz iltihabı yutak ve bademcikerin olduğu bölgede meydana gelen enfeksiyonlara denir. Mikroplar ve virüsler boğaz iltihaplanmasına sebep olur ve bunun sonucunda ise boğazlarda ağrı ve şişkinlik meydana gelir. Özellikle de bakteriyel olan ağrılarda ise boğaz ağrısının yanında bir de kulak ağrısı ve ateş gibi sorunlar da meydana gelebilir. Sadece bakteri ve virüslerden dolayı değil, pek çok hastalığında oluşmasından kaynaklı olarak aniden boğazlarda iltihaplanma meydana gelebilir. Yutkunmada ve yemede sorunlar başlayınca boğaz iltihabı, boğazınızın ağrımasına sebep olur.

Boğaz İltihabı Neden Oluşur?

Kişilerde hastalıklara karşı vücuda bakterilerin ilk girdiği yer bademciklerdir. Bu ikili organ da boğaz bölgesinde bulunurlar. Ağız yoluyla vücuda giren bakteriler çoğunlukla bu bölgeyi istila eder ve ağrı yaratır. Bademciklerin şişmesiyle de enfeksiyonlar bölgeye yerleşmiş olurlar. En yaygın nedeni olan virüslere şehir yaşantısı içerisinde daha sık maruz kalınabilir. Bu sebepten dolayı okul, iş yerleri, ulaşım araçları gibi yerlerden mikrop kapılması çok yüksek ihtimaldir.

Boğaz İltihaplanmasına Sebep Olan Etkenler

  • Grip virüsü
  • Uçuk virüsü
  • Soğuk havalarda ince giyinmek
  • Düşük bağışıklık sistemine sahip bünye
  • Boğaz hassasiyeti
  • Travma
  • Mantar enfeksiyonları
  • Tiroid iltihapları

Boğaz İltihaplanması Belirtileri Nelerdir?

Boğaz iltihabı belirtisi kolayca fark edilebilmektedir. Bazen önlem alınması gerekebilir; ancak çoğunlukla da kendiliğinden geçer. Evde kendinizi izole ederseniz ve steril kalırsanız bir hafta içerisinde iyileşmiş olabilirsiniz. Farklı insanlarda farklı etkilerin gözlemlenmesi çok mümkündür. Bu etkilerden size en uygun olanı ile tedavi yöntemine başlayabilirsiniz. Aşağıda en belirgin olan semptomlar yer almaktadır.

  • Boğazda şiddetli ağrı ve şişkinlik
  • Ateş (ateşin 37 dereceyi geçmesi)
  • Şiddetli titreme, üşüme
  • Öksürük
  • Burun akıntısı ve burun tıkanıklığı
  • Yemek yerken ve sıvı içerken boğazda meydana gelen acı
  • Geniz akıntısı
  • Boğaz ağrısına ek kulaklarda ağrı ve kaşınma
  • Mide bulantısı ve hassasiyeti
  • Deride dökülmelerin gözlenmesi
  • Yorgunluk ve buna bağlı olarak da halsizlik
  • Sesin kısılması ve sesin tonunun değişmesi, ses tellerinde tahribat
  • Gözlerde hassasiyet meydana gelmesi ve kızarıklık
  • Kas ve eklem ağrıları, hassasiyeti

Boğaz İltihabı En Çok Kimlerde Gözlenir?

Boğaz iltihabının en sık çocuklarda gözlendiği bilinmektedir. Özellikle de okul ortamından birçok virüs çocukların boğazlarına yerleşebilmektedir. Bu durumla 5-15 yaş aralığında olan küçük çocuklarda yoğun bir şekilde karşılaşılabilir. Bunun dışında 2 yaş altında bebeklerde ve yine 50 yaş üzeri yetişkinlerde de sıklıkla gözlenebilir. Çocuklarda boğaz iltihabı için, çocuklara uygun görülen antibiyotikler kullanılabilir; ancak çok fazla antibiyotik de bağırsaklar açısından iyi olmadığı için dikkatli kullanmak gerekmektedir. Bunun yanı sıra bağışıklığı güçlendirmek ve doğal yöntemlere yönelmek de boğaz iltihabıyla baş etmenin yollarındadır.

Boğaz İltihabı Bulaşıcı Mıdır?
Bademcik iltihabı boğaza yerleştiği halde tükürük, burun ve boğaz akıntısı gibi vücut sıvıları ile dışarı çıkabilmektedir. Bu mikroorganizmalar dışarı çıktığında ise yakın mesafede bulunan diğer insanlara da hastalık bulaşabilmektedir. Bunun yanı sıra boğaz iltihabı, solunum yolundan hava aracılığı ile insandan insana da ulaşılabilmektedir.

Boğaz İltihaplanması Nasıl Geçer?

Hastalandığınızı fark ettiğiniz anda başvuracağınız ilk yol en iyi şekilde dinlenmek olmalıdır. Bu sebeple de sağlıklı ve dinamik bir bağışıklık istiyorsanız da sene içerisinde kendinize çok iyi bakmanız gerekir. Mevsiminde yetişmiş taze meyveler ve sebzelerden beslenmeli, bunların yanında da protein dengenize de yardımcı olacak besin değeri yüksek besinlerden tüketmelisiniz. Boğaz iltihabı bitkisel çözüm yolları ile de çok kolay bir şekilde iyileştirilebilmektedir. Bunun için öncelikle boğaz ağrısının altında yatan sebebin ne olduğuna dair bir inceleme yapılmalıdır.
Aşağıda muhtemel boğaz iltihabı tedavi yöntemleri sıralanmıştır.

  • Doktorlar her boğaz iltihabı için antibiyotik tedavisi öngörmez. Sorun enfeksiyondan kaynaklanıyorsa antibiyotik öngörülebilir. Bakteri enfeksiyonundan şüpheleniyorsanız özellikle de boğaz kültürü alınır ve sonuçlara direnç testi yapılır.
  • Boğaz iltihabı doğal çözüm yollarından olan zencefilli limonlu çaylar, ıhlamur çayı, ada çayı, rezene çayı, papatya çayı iltihabın ve boğaz kuruluğunun ortadan kalkmasına yardımcı olabilir.
  • Bol bol sıvı alımı, en önemlisi de su alımı en etkili tedavi yöntemlerindendir. Boğaz kuru kaldığı durumlarda iltihaplanmaya daha çok meyilli bir hale gelir. Bol su ile boğazın nemli kalması sağlanabilir.
  • Hindistancevizi yağı boğaz iltihabında en etkili ve en çok iltihap söktürücü araçlardan olabilir. Bu süreçte hindistancevizi yağı dışında kendisini de tüketebilirsiniz. Bademcik sağlığına birebir.
  • En yaygın boğaz iltihabı temizleme yöntemi tuzlu su ile gargara yapmaktır. Gargara yapmak iltihaptan arınmak için oldukça etkili bir yöntemdir. Günde en az iki defa yaparsanız zaman içinde ağrılarınızın hafiflediğini görebilirsiniz.
  • “Boğaz iltihabı na ne iyi gelir?” sorusu için önerilebilecek son yöntem ise öğünlerinizde sıcak çorba içmek olabilir.
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