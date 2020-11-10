Boğaz iltihabına ne iyi gelir? Boğaz iltihabı nasıl geçer?

Havaların aniden soğuması ve mevsim geçişleri ile boğazlarınızda hafif bir yanma hissiyle beraber iltihaplanma başlar. Bağışıklık sistemi zayıf insanların çok daha fazla maruz kaldığı mikroplar boğazda ağrılara sebep olur. Boğaz iltihabı nasıl geçer ve neler yapmak gerekir? Merak edilen tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz. Boğaz iltihabı Nedir? “Boğaz iltihabı nedir?” sorusu, genellikle bu konudan muzdarip olan hastaların en sık merak ettiği detaylardandır. Boğaz iltihabı yutak ve bademcikerin olduğu bölgede meydana gelen enfeksiyonlara denir. Mikroplar ve virüsler boğaz iltihaplanmasına sebep olur ve bunun sonucunda ise boğazlarda ağrı ve şişkinlik meydana gelir. Özellikle de bakteriyel olan ağrılarda ise boğaz ağrısının yanında bir de kulak ağrısı ve ateş gibi sorunlar da meydana gelebilir. Sadece bakteri ve virüslerden dolayı değil, pek çok hastalığında oluşmasından kaynaklı olarak aniden boğazlarda iltihaplanma meydana gelebilir. Yutkunmada ve yemede sorunlar başlayınca boğaz iltihabı, boğazınızın ağrımasına sebep olur.

Boğaz İltihabı Neden Oluşur? Kişilerde hastalıklara karşı vücuda bakterilerin ilk girdiği yer bademciklerdir. Bu ikili organ da boğaz bölgesinde bulunurlar. Ağız yoluyla vücuda giren bakteriler çoğunlukla bu bölgeyi istila eder ve ağrı yaratır. Bademciklerin şişmesiyle de enfeksiyonlar bölgeye yerleşmiş olurlar. En yaygın nedeni olan virüslere şehir yaşantısı içerisinde daha sık maruz kalınabilir. Bu sebepten dolayı okul, iş yerleri, ulaşım araçları gibi yerlerden mikrop kapılması çok yüksek ihtimaldir. Boğaz İltihaplanmasına Sebep Olan Etkenler Grip virüsü

Uçuk virüsü

Soğuk havalarda ince giyinmek

Düşük bağışıklık sistemine sahip bünye

Boğaz hassasiyeti

Travma

Mantar enfeksiyonları

Tiroid iltihapları Boğaz İltihaplanması Belirtileri Nelerdir? Boğaz iltihabı belirtisi kolayca fark edilebilmektedir. Bazen önlem alınması gerekebilir; ancak çoğunlukla da kendiliğinden geçer. Evde kendinizi izole ederseniz ve steril kalırsanız bir hafta içerisinde iyileşmiş olabilirsiniz. Farklı insanlarda farklı etkilerin gözlemlenmesi çok mümkündür. Bu etkilerden size en uygun olanı ile tedavi yöntemine başlayabilirsiniz. Aşağıda en belirgin olan semptomlar yer almaktadır. Boğazda şiddetli ağrı ve şişkinlik

Ateş (ateşin 37 dereceyi geçmesi)

Şiddetli titreme, üşüme

Öksürük

Burun akıntısı ve burun tıkanıklığı

Yemek yerken ve sıvı içerken boğazda meydana gelen acı

Geniz akıntısı

Boğaz ağrısına ek kulaklarda ağrı ve kaşınma

Mide bulantısı ve hassasiyeti

Deride dökülmelerin gözlenmesi

Yorgunluk ve buna bağlı olarak da halsizlik

Sesin kısılması ve sesin tonunun değişmesi, ses tellerinde tahribat

Gözlerde hassasiyet meydana gelmesi ve kızarıklık

Kas ve eklem ağrıları, hassasiyeti Boğaz İltihabı En Çok Kimlerde Gözlenir? Boğaz iltihabının en sık çocuklarda gözlendiği bilinmektedir. Özellikle de okul ortamından birçok virüs çocukların boğazlarına yerleşebilmektedir. Bu durumla 5-15 yaş aralığında olan küçük çocuklarda yoğun bir şekilde karşılaşılabilir. Bunun dışında 2 yaş altında bebeklerde ve yine 50 yaş üzeri yetişkinlerde de sıklıkla gözlenebilir. Çocuklarda boğaz iltihabı için, çocuklara uygun görülen antibiyotikler kullanılabilir; ancak çok fazla antibiyotik de bağırsaklar açısından iyi olmadığı için dikkatli kullanmak gerekmektedir. Bunun yanı sıra bağışıklığı güçlendirmek ve doğal yöntemlere yönelmek de boğaz iltihabıyla baş etmenin yollarındadır.

Boğaz İltihabı Bulaşıcı Mıdır?

Bademcik iltihabı boğaza yerleştiği halde tükürük, burun ve boğaz akıntısı gibi vücut sıvıları ile dışarı çıkabilmektedir. Bu mikroorganizmalar dışarı çıktığında ise yakın mesafede bulunan diğer insanlara da hastalık bulaşabilmektedir. Bunun yanı sıra boğaz iltihabı, solunum yolundan hava aracılığı ile insandan insana da ulaşılabilmektedir. Boğaz İltihaplanması Nasıl Geçer? Hastalandığınızı fark ettiğiniz anda başvuracağınız ilk yol en iyi şekilde dinlenmek olmalıdır. Bu sebeple de sağlıklı ve dinamik bir bağışıklık istiyorsanız da sene içerisinde kendinize çok iyi bakmanız gerekir. Mevsiminde yetişmiş taze meyveler ve sebzelerden beslenmeli, bunların yanında da protein dengenize de yardımcı olacak besin değeri yüksek besinlerden tüketmelisiniz. Boğaz iltihabı bitkisel çözüm yolları ile de çok kolay bir şekilde iyileştirilebilmektedir. Bunun için öncelikle boğaz ağrısının altında yatan sebebin ne olduğuna dair bir inceleme yapılmalıdır.

Aşağıda muhtemel boğaz iltihabı tedavi yöntemleri sıralanmıştır.