Boğaz kuruluğu nedeniyle doktora başvurdu, içinden kulaklık çıktı!

Kablosuz kulaklıklar adı üstünde kablosuz bir yapıya sahip. Böylece kablo gerekmeksizin kullanıcılar, akıllı telefonlarına veya Bluetooth destekli diğer cihazlarına bu kulaklıkları bağlayabiliyor. Kablosuz bir kulaklığa sahip olmanın avantajları olduğu ise tartışılmaz bir gerçek. Ancak bu kulaklıkların kablosuz olması, kolayca kaybolmalarına da zemin hazırlıyor. Bu yüzden ''kablosuz kulaklığımın tekini nereye bıraktım unuttum'' veya ''kablosuz kulaklığımın tekini kaybettim'' gibi ifadelere fazlasıyla alışkınız. Fakat kablosuz kulaklığının tekini bulamayan Bradford Gauthier isimli bir adamın başına gelenlere ise pek alışkın değiliz.

İÇTİĞİ SU AŞAĞIYA İNEMEDİ, TEORİSİ AKLINI KEMİRDİ

ABD'nin Massachusetts eyaletinde yaşayan Bradford Gauthier, Facebook hesabındaki gönderisi ile başından geçen ilginç bir hikayeyi paylaştı. Paylaşılanlara göre Gauthier, sabah kalktığında boğazında kuruluk ve göğsünde ağrı ile uyandı. Bir bardak su içmeye çalıştığında boğazından aşağıya inmediğini, bu yüzden lavaboya geri tükürmek zorunda kaldığını söyleyen Gauthier, başta bir gün önce kar kürediği için soğuk algınlığı geçirdiğini düşündü. Ancak Gauthier uykuya dalmak için kullandığı kablosuz kulaklığının tekini de bulamayınca, kulaklığı yutmuş olabileceği düşüncesi aklını kemirmeye başladı.