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Boğaz kuruluğu nedeniyle doktora başvurdu, içinden kulaklık çıktı!

05.02.2021 17:03 | Son Güncelleme:
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Boğaz kuruluğu nedeniyle doktora başvurdu, içinden kulaklık çıktı!

ABD'nin Massachusetts eyaletinde yaşayan Bradford Gauthier, sabah uyandığında boğazında kuruluk ve göğsünde ağrı hissetti. Gauthier soğuk algınlığı geçirdiğini düşünse de gerçek bambaşka çıktı.

Kablosuz kulaklıklar adı üstünde kablosuz bir yapıya sahip. Böylece kablo gerekmeksizin kullanıcılar, akıllı telefonlarına veya Bluetooth destekli diğer cihazlarına bu kulaklıkları bağlayabiliyor. Kablosuz bir kulaklığa sahip olmanın avantajları olduğu ise tartışılmaz bir gerçek. Ancak bu kulaklıkların kablosuz olması, kolayca kaybolmalarına da zemin hazırlıyor. Bu yüzden ''kablosuz kulaklığımın tekini nereye bıraktım unuttum'' veya ''kablosuz kulaklığımın tekini kaybettim'' gibi ifadelere fazlasıyla alışkınız. Fakat kablosuz kulaklığının tekini bulamayan Bradford Gauthier isimli bir adamın başına gelenlere ise pek alışkın değiliz.

İÇTİĞİ SU AŞAĞIYA İNEMEDİ, TEORİSİ AKLINI KEMİRDİ

ABD'nin Massachusetts eyaletinde yaşayan Bradford Gauthier, Facebook hesabındaki gönderisi ile başından geçen ilginç bir hikayeyi paylaştı. Paylaşılanlara göre Gauthier, sabah kalktığında boğazında kuruluk ve göğsünde ağrı ile uyandı. Bir bardak su içmeye çalıştığında boğazından aşağıya inmediğini, bu yüzden lavaboya geri tükürmek zorunda kaldığını söyleyen Gauthier, başta bir gün önce kar kürediği için soğuk algınlığı geçirdiğini düşündü. Ancak Gauthier uykuya dalmak için kullandığı kablosuz kulaklığının tekini de bulamayınca, kulaklığı yutmuş olabileceği düşüncesi aklını kemirmeye başladı.

Facebook paylaşımı

RÖNTGENDE TEKİNİ GÖRDÜ

Acil servise başvuran ABD'li adam, hastaneye gittiğinde gerçeği öğrendi. Gauthier'ın aklını kemiren düşünce doğru çıktı. Hastanede çektirdiği röntgen filminde Gauthier, kaybolan kulaklığın tekini yemek borusunda buldu. Yemek borusundaki kulaklık, hemen endoskopi ile Gauthier'ın yemek borusundan çıkartıldı.

kulaklık

''DİKKATLİ OLUN'

Bradford Gauthier'ın kulaklığı nasıl yuttuğu hala bilinmiyor. Üstelik Gauthier, kulaklığın pilinin bittiği için vücudundan herhangi bir ses duymadığını söylüyor. Ancak bu denli ilginç bir olayın başrolünde olan adam, Facebook'taki gönderisinde, diğer kablosuz kulaklık kullanıcılarına şöyle önemli bir tavsiyede bulunuyor: ''Uyurken kablosuz kulaklık kullanıyorsanız dikkatli olun, sabah nereden çıkacaklarını asla bilemezsiniz.''

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