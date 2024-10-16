Boğaz şişmesine ne iyi gelir? Boğaz şişliğini ne geçirir? Boğaz şişliği ilaçsız geçer mi?

Özellikle soğuk kış günlerinde çeşitli soğuk algınlığı ya da grip gibi rahatsızlıklarda ilk görülen belirti boğaz ağrısı ya da şişmesidir. Yutkunma zorlaşır ve bu yüzden boğazın yumuşatılması ve beli bir sıcaklıkta tutulması son derece önemlidir. İlerleyen boğaz şişkinliği ve ağrısı, ses kısılmasına da yol açabilir.

Boğaz şişmesi neden olur?

Boğaz şişmesi, hem çocuklarda hem de yetişkin bireylerde kendini gösterebilir. Farklı nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan bu sorun göz ardı edilmeden hemen doktora danışılmalıdır. Boğaz şişmesine neden olan başlıca nedenler şunlardır:

Enfeksiyonlar

Alerjik durumlar

Kızamık hastalığı

Guatr

Larenjit

Farenjit

Stres

Bağışıklık sisteminin güçsüzlüğü ve zayıflaması

Panik atak

Romatizma sorunları

Nezle

Grip

Soğuk algınlığı

Boğaz şişliği belirtileri ise şunlardır:

Boğazda kaşıntı hissi

Ağrı

Yutmakta zorluk

Boyunda şişlikler

Çene altında bezeler

Bademciklerde kızarıklık ve şişlik

Ses kısıklığı

Konuşmada zorlanma

Boğaz şişmesine ne iyi gelir?

Bademciklerin şişmesi ya da boğaz şişmesi sorununa çeşitli tedavi yöntemleri uygulanabilir. Ancak öncelikle bu sorunun hangi nedenden ötürü yaşandığı ve kaynağı tespit edilmelidir. Bu yüzden belirtileri görüldüğünde vakit kaybetmeden doktora gidilmeli ve muayene edilmelidir. Farklı nedenlere bağlı olarak görülebilen boğaz şişmesine iyi gelen bazı durumlar şunlardır:

Tuzlu su ile gargara yapmak

Bol bol su içmek

Soğuk kompres uygulamak

Zencefil tüketmek

Meyan kökü özlü pastiller emmek

C vitamini ağırlıklı beslenmek

Ballı ve limonlu ılık içecekler tüketmek

Sigara içmemek

Sesi zorlamamak

Nemli ortamda bulunmak

Buz yemek

Boğaz şişliği nasıl geçer?

Boğaz şişliği yaşayan bir kişi, bu durumu hemen fark etmeyebilir. Ayrıca başka belirtiler ile birlikte görüldüğünde ise farklı hastalıkların habercisi olarak da yorumlanabilir. Kaynağını belirledikten sonra uygun tedavi doktor tarafından uygulanmalıdır. Bilinçsizce müdahale edilmesi, rahatsızlığı başka hastalıklara evrilebilir.

Boğaz şişliğini ne geçirir?

Genel olarak soğuk kış günlerinde, soğuk algınlığı ya da nezle gibi rahatsızlıklarla birlikte görülen boğaz şişliği, çok ciddi bir sorundan kaynaklı olarak ortaya çıkmadıysa birkaç küçük müdahale ile geçebilir.

En hızlı boğaz şişliği yöntemi ise boğazı rahatlatmaya yönelik yöntemlerden biri olan tuzlu su ile ya da sirkeli su ile gargara yapmak olacaktır. Çünkü tuz, boğazda biriken mukusu çeker. Bu sayede boğazda rahatlama hissi oluşur.

Boğaz şişmesi kaç günde geçer?

Eğer yaşanan boğaz şişliği sorununun altında gizli ve çok ciddi başka bir neden yatmıyorsa, genel olarak bu sorun birkaç gün içinde sona erer. 3-4 gün içinde kendiliğinden yok olan boğaz şişliği durumu, başka nedenlerden kaynaklı olursa daha uzun sürebilir.

Bu nedenle boğaz şişliği hissedildiği zaman ya da diğer başka belirtiler de görüldüğünde hemen doktora danışmak gerekir. Birkaç gün içinde kolayca çözülebilecek bir sorun, eğer göz ardı edilirse ciddi problemlere yol açabilir.

Boğaz şişliği ilaçsız geçer mi?

Boğaz şişliği yaşayan kişiler, bu sorunun kaynağını biliyorlarsa, birkaç önlem alarak ve halk arasında çok sık kullanılan yöntemleri uygulayarak birkaç gün içinde bu sorunu çözebilirler. Genelde ilaçsız olarak giderilebilecek olan bu sorun, doktor uygun gördüğü zaman ilaçlı tedavi de gerektirebilir.

Genel olarak pastillerle, doktorun önerdiği antibiyotiklerle çözülebilen ve tedavi edilebilen boğaz şişliği eğer başka belirtiler de görülüyorsa farklı ilaçlarla da tedavi edilebilir.