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  4. Boğazı kesik, başından vurulmuş halde bulunmuştu! Oğlu tutuklandı

Boğazı kesik, başından vurulmuş halde bulunmuştu! Oğlu tutuklandı

18.02.2021 00:38 | Son Güncelleme:
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İzmir'in Konak ilçesinde, evinde boğazı kesik, pompalı tüfekle başından vurulmuş halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Sibel A.'nın (46), gözaltına alınan oğlu Oğuz A. (22) ile eniştesi M.U. ve yeğeni T.B. (17) adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Oğuz A. tutuklanırken diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, geçen 15 Şubat Pazartesi günü saat 14.30 sıralarında, Tepecik Boğaziçi Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre Oğuz A., işçi olarak çalıştığı fabrikadan 3 ay önce emekli olan annesi Sibel A.'yı, evlerinde boğazı kesilmiş ve başından pompalı tüfekle vurulmuş halde buldu. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri tarafından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sibel A., doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

"ANNE BEN BENDEN GİTMİŞİM"

Uyuşturucu etkisinde olduğu öne sürülen Oğuz A. ise, kendisini yerlere atarak, "Anne, kafam güzel değil. Ben benden gitmişim" diye feryat etti. Başka bir suç nedeniyle koyulduğu cezaevinden kısa süre önce çıktığı belirlenen Oğuz A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"TÜFEĞİ KENDİSİNE ZARAR VERMEMESİ İÇİN SAKLADIK"

Kadının ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında evde geniş çaplı arama yapan polis ekipleri, olayda kullanılan pompalı tüfeği, bir üst kattaki dairede buldu. Tüfeği üst kata saklayanların ise Sibel A.'nın eniştesi M.U. ile yeğeni T.B. (17) olduğu belirlendi. Gözaltına alınan M.U. ve T.B., ifadelerinde, tüfeği, Oğuz A.'nın kendisine zarar vermemesi için sakladıklarını söyledi.

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KADININ OĞLU TUTUKLANDI

Suçlamaları kabul etmeyen Oğuz A. (22) ile eniştesi M.U. ve yeğeni T.B. (17) adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Oğuz A. tutuklanırken diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)


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