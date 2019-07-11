Boğulma tehlikesi geçiren kadını cankurtaranlar kurtardı

Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi Sarımsaklı plajında boğulma tehlikesi geçiren Besime Çetin (76), cankurtaranlar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Ayvalık ilçesinin turistik Sarmsaklı plajında denize giren Besime Çetin, suda çırpınmaya başladı. Sahilde görev yapan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ayvalık İtfaiye Daire Amirliği'nde görevli cankurtaranlar, Çetin'in yardımına koştu. Denizden çıkarılarak bota alınan Çetin'e ilk müdahaleyi de yine cankurtaranlar yaptı. Çağırılan ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Besime Çetin'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
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