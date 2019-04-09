Boğulmak üzereyken sudan çıkarılan 3 kadından biri öldü

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde, Kelkit Çayı'nda boğulmak üzereyken sudan çıkarılan 3 kadından biri, tedavi gördüğü hastanede öldü.

Kelkit Çayı'nda boğulma tehlikesi geçiren, Mine Oruç ve Halime Kalay ile Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan 3 çocuk annesi Semra Karaca (36), 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Oruç ve Kalay'ın ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Reşadiye'de, 6 Nisan'da, Kelkit Çayı kenarında piknik yaparken suya giren ve çırpınmaya başlayan Karaca'yı kurtarmak isteyen Oruç ve Kalay da boğulma tehlikesi geçirmişti.

Çevredekilerce kıyıya çıkartılan Karaca ile Oruç ve Kalay, hastaneye kaldırılmıştı.

