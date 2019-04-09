HABER

Boğulmak üzereyken sudan çıkarılan 3 kadından biri öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 10:18 | Son Güncelleme

Kelkit Çayı'nda boğulmak üzereyken sudan çıkarılan 3 kadından biri, hastanede yaşamını yitirdi

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde, Kelkit Çayı'nda boğulmak üzereyken sudan çıkarılan 3 kadından biri, tedavi gördüğü hastanede öldü.

Kelkit Çayı'nda boğulma tehlikesi geçiren, Mine Oruç ve Halime Kalay ile Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan 3 çocuk annesi Semra Karaca (36), 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Oruç ve Kalay'ın ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Reşadiye'de, 6 Nisan'da, Kelkit Çayı kenarında piknik yaparken suya giren ve çırpınmaya başlayan Karaca'yı kurtarmak isteyen Oruç ve Kalay da boğulma tehlikesi geçirmişti.

Çevredekilerce kıyıya çıkartılan Karaca ile Oruç ve Kalay, hastaneye kaldırılmıştı.

PARTNER Ruslara esir düşen Türk askerleri bakın nasıl kurtardı! Ruslara esir düşen Türk askerleri bakın nasıl kurtardı!
Üst üste 8'inci kez belediye başkanı seçildiÜst üste 8'inci kez belediye başkanı seçildi
(Özel) Küçük yaşta evlenen çifte hapis cezası şoku(Özel) Küçük yaşta evlenen çifte hapis cezası şoku
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
boğulma kadın Kelkit Çayı Reşadiye Tokat

En Çok Okunan Haberler

Kulisler hareketlendi! İstanbul'da neler oluyor?

Kulisler hareketlendi! İstanbul'da neler oluyor?

Çukur'da iki bomba ayrılık! Şoke eden ölüm sahnesi

Çukur'da iki bomba ayrılık! Şoke eden ölüm sahnesi

AK Parti'den bir İstanbul kararı daha!

AK Parti'den bir İstanbul kararı daha!

YSK'dan İstanbul kararı

YSK'dan İstanbul kararı

Burak Yılmaz'dan olay hareket

Burak Yılmaz'dan olay hareket

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir gözaltına alındı

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir gözaltına alındı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Mersin'de genç öğretmenin korkunç sonu!

Mersin'de genç öğretmenin korkunç sonu!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! PKK'nın elebaşlarından Mehmet Soysüren öldürüldü

PKK'nın elebaşlarından Mehmet Soysüren öldürüldü

Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var...

Düğmeye basıldı! Onlarca gözaltı var...

Günlük burç yorumları 9 Nisan Salı - Nisan ayı burç yorumları

Günün burç yorumları

Son dakika! Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine operasyon

İzmir'de FETÖ operasyonu!

İzmir'de FETÖ operasyonu!

Gaziantep'te belediye otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı

Gaziantep'te belediye otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.