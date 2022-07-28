Bol özelliği olan ama bütçenizi sarsmayan Mi Band 5 akıllı bileklik ve özellikleri

Akıllı bileklikler; saat ve tarih bilgisi sunmanın yanı sıra adımsayar, kalp ritmi ölçümü ve uyku takibi gibi kullanışlı özellikleriyle de öne çıkıyor. En başarılı akıllı bileklik modellerinden biri olan Xiaomi Mi Band 5, detaylı uyku analizi ve stres takibi özellikleriyle adından söz ettiriyor. Ayrıca sahip olduğu 11 farklı spor modu, spor tutkunlarının yaşantısını kolaylaştırıyor. Modelin suya dayanıklı olması ve uzun ömürlü pil gücüne sahip olması da önemli bir ayrıntı. Hazırsanız Xiaomi Mi Band 5 detaylı inceleme yazımıza geçelim.

Xiaomi Mi Band 5 Akıllı Bileklik teknik özellikleri

Xiaomi Mi Band 5 Akıllı Bileklik, teknik özellikler açısından kullanıcılarını memnun edecek bir dolu özelliğe sahip. Xiaomi Mi Band 5 özellikleri arasında 1.1 inç boyutundaki geniş ekranı öne çıkıyor. AMOLED teknolojisi ve ayarlanabilir parlaklığıyla canlı renkler sunuyor. Renkli ve dinamik ekranı, çağdaş bir görünüm yaratırken ekran üzerindeki bildirim ve saat gibi çeşitli bilgilerin kolayca görülmesine yardımcı oluyor. 11,9 g ağırlığıyla bilekleri yormadan gün boyu kullanılabilen ürünün önemli bir özelliği de ekran kısmının çıkarılıp farklı renkteki kordonlara kolayca takılabilmesi. Xiaomi Mi Band 5 bilinmeyen özellikleri arasında manyetik şarj yer alıyor. Manyetik şarj özelliği sayesinde ürün kordondan çıkarılmaya ihtiyaç duymadan kolayca şarj edilebiliyor. Normal kullanımda tam dolu şarjla 14 günü rahatlıkla geçiren model, güç tasarruf modunda 20 güne kadar şarja ihtiyaç duymuyor. Pilin tamamen şarj edilmesi ise iki saat sürüyor. Xiaomi Mi Band 5 yeni özellikleri arasında ürüne Türkçe dil desteği eklenmesi geliyor. Böylece artık daha rahat ve etkili bir şekilde kullanılabiliyor. 50 metre derinliğe kadar su geçirmezlik özelliği olan bileklik, duş ve çeşitli su aktivitelerinde gönül rahatlığıyla takılabiliyor. 24 saat boyunca kalp atış hızı ve uyku izleme özellikleriyle kullanıcılarına harika bir yoldaş oluyor. Ayrıca kadın sağlığı izleme özelliği, aylık döngü boyunca kayıt ve hatırlatma yapabiliyor. Stres kontrolü özelliği ise stresli anları fark edip kullanıcılarına çeşitli nefes egzersizleri öneriyor. Xiaomi Mi Band 5 özellikleri arasında ip atlama, yoga, eliptik, koşu, tempolu yürüyüş ve kapalı alanda bisiklet binme gibi farklı spor türleri için toplamda 11 farklı spor modu bulunuyor. Mi Fit uygulamasını destekleyen ürün; analiz ettiği kalp atış hızı, uyku kalitesi, stres seviyesi ve spor mesafelerini uygulamaya raporlayarak her an ulaşılabilir olmasını sağlıyor.

Xiaomi Mi Band 5 Akıllı Bileklik avantajları ve dezavantajları

Xiaomi Mi Band 5, geniş ekranlı akıllı bileklik sevenler için avantajlı bir ürünken minimal tasarımlardan hoşlananlar için dezavantaj yaratıyor.

Kalp atış hızında anormal bir durum oluştuğunda durumu algılayıp bildirim vermesi, oldukça önemli ve hayati bir özellik.

Tek bir dokunuşla bağlı olduğu telefonun fotoğraf çekmesini sağlayan model, selfie ve toplu fotoğraf çekimleri konusunda kolaylık sağlıyor.

Ürünün zamanla kullanıcısını tanıması ve yaşantısını kolaylaştırabilecek sağlık analizleri yapabilmesi, bir diğer önemli avantaj olarak öne çıkıyor.

Modelin güzel bir özelliği de uyurken veya toplantı sırasında tek dokunuşla sessize alınabilmesi.

Ürünün NFC destekli akıllı ödeme sistemi bulunmaması bir dezavantaj olarak gösterilebilir.

Xiaomi Mi Band 5 Akıllı Bileklik kullananların yorumları

Xiaomi Mi Band 5 Akıllı Bileklik kullanıcı yorumlarına göz atıldığında sıklıkla ürünün uyku takibi konusundaki başarısına değinildiği görülüyor. Kullanıcılar bu sayede hangi saat aralığında derin uyku uyuyabildiklerini kolayca analiz edebiliyor. Modeli kullananların memnun kaldığı konulardan biri de manyetik şarj desteği sayesinde kordonu çıkarmadan ürünün şarj edilebilmesi olmuş. Ürünün sade ve şık tasarımı hem erkek hem kadın kullanıcılar tarafından beğenilmiş. Bazı kullanıcılar ise farklı renklerde kordonlar alarak kombinlerine uygun bir tarz yaratmış. Xiaomi Mi Band 5 kullananların eleştirdiği noktaların başında tema seçeneğinin çok az olması geliyor. Ayrıca kullanıcılar arasında ürünün dilini Türkçe yapmakta zorlananlar olmuş. Xiaomi Mi Band 5'in akıllı telefonlarla bağlantı kurarak kolayca bildirim takibi yapmayı sağlaması birçok kullanıcı tarafından beğenilse de istenmeyen bildirimlerin engellenememesi ve tüm bildirimlerin akıllı bileklik ekranına yansıması bazı kullanıcıları rahatsız etmiş. Ürün, gündelik kullanımda şarj konusunda kullanıcılarını memnun etse de yoğun kullanımlarda bazı kullanıcıları hayal kırıklığına uğratmış.

Xiaomi Mi Band 5 Akıllı Bileklik'e alternatif ürünler

1. Polosmart PSSW01 Smart Fit Akıllı Bileklik

Bütçesi kısıtlı olan ancak iyi bir akıllı bileklik sahibi olmak isteyenlere Polosmart PSSW01 Smart Fit Akıllı Bileklik tavsiye ediliyor. Sade tasarımı ve şık ekranıyla kullanıcılarına tarz katan model, birçok işlevsel özelliğe sahip. Kalp ritmi ölçme, adımsayar ve uyku takibi gibi özellikleriyle ideal bir akıllı bileklik deneyimi yaşatan model; cep telefonlarıyla bağlantı kurarak bildirim kontrolü sağlama noktasında da oldukça başarılı bir ürün.

2. Huawei Band 6 Akıllı Bileklik

En iyi pile sahip akıllı bileklik çeşitleri arasında üst sıralarda yer alan Huawei Band 6 Akıllı Bileklik, dolu şarjla 14 güne kadar kullanılabiliyor. Akıllı telefonlarla kolayca bağlantı kurabilen model, mesaj ve müzik kontrolü yapabiliyor. Ayrıca hava durumu güncellemeleri de akıllı bileklik ekranında görülebiliyor. Saat özelliğinin yanı sıra spor modları bulunan model, kullanıcılarına her anlamda yoldaş oluyor!

3. OPPO Band OB19B1 Akıllı Bileklik

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En çok bilinen akıllı bileklik markalarından biri olan Oppo, gelişmiş modelleriyle kullanıcılara performans odaklı ürünler sunuyor. En kaliteli akıllı bileklik modellerinden OPPO Band OB19B1 Akıllı Bileklik, 12 farklı egzersiz moduyla spor tutkunlarına kolaylık sağlıyor. Telefonlara kolayca bağlanan ürün, müzik çalarken durdurma veya ses seviyesini belirleme gibi özellikler sunuyor. Ayrıca eşleştiği telefona gelen mesajlar, akıllı bileklik ekranından okunabiliyor.

4. Amazfit Band 5 Akıllı Bileklik

Çeşitli özellikleriyle kullanıcılarını memnun eden Amazfit Band 5 Akıllı Bileklik, en kullanışlı akıllı bileklik çeşitleri arasında. Adımsayar, nabız kontrolü, uyku kalitesi ve stres takibi gibi özellikleriyle kullanıcılarına dolu dolu bir kullanım sunan modelin en önemli özelliği ise yapay zeka desteğine sahip olması. Yapay zeka desteği, kullanıcıların sağlık durumunu analiz edip rapor veriyor. Modelin 5 ATM su geçirmezlik özelliği olması da cabası!

5. Huawei Band 4 Akıllı Bileklik

Modern ve şık tasarımıyla görenlerin beğenisini kazanan Huawei Band 4 Akıllı Bileklik, kullanıcılarına muhteşem bir deneyim yaşatıyor. Renkli ekranıyla öne çıkan model, saatin ve bildirimlerin kolaylıkla görülmesini sağlıyor. Cihazın en önemli özelliği, hızlı şarj desteğine sahip olması. Kısa süre içerisinde tamamen şarj olabilen ürün, dokuz güne kadar şarja ihtiyaç duymadan kullanılabiliyor.

6. Lenovo HX11 Akıllı Bileklik

Hangi akıllı bilekliği alacağına bir türlü karar veremeyenlerin mutlaka göz atması gereken Lenovo HX11 Akıllı Bileklik, birçok farklı aktiviteye uygun kullanım imkânı sunuyor. Canlı ve parlak renklerdeki ekranıyla kullanıcılarını sevindiren akıllı bileklik, 30 metreye kadar suya direnç sağladığı için el yıkarken veya yüzerken çıkarılması gerekmiyor. Ayrıca Lenovo Life uygulaması üzerinden kaydettiği işlemler görüntülenebiliyor. Ürünün dolu şarjla 20 gün boyunca kullanılabilmesi de onu kusursuz yapan özelliklerinden biri!

7. Torima HW16 Kırmızı Akıllı Saat

Şık tasarımıyla akıllı bileklik arayanların radarına hızlı bir giriş yapan Torima HW16 Kırmızı Akıllı Saat, geniş ekranı ve gelişmiş özellikleriyle pratik bir kullanım sunuyor. Malzeme kalitesiyle öne çıkan model, 200 mAh pil kapasitesiyle uzun süre şarja ihtiyaç duymadan kullanılabiliyor. Ürünün su geçirmez olması da güvenle kullanılmasını sağlıyor. Akıllı telefonlarla bağlantı kurabilen model, bildirim takibi yapabiliyor. Kan basıncına kadar ölçüm yapan cihaz, Türkçe menü seçeneğiyle de kullanıcıların işini kolaylaştırıyor.

8. Hemobllo M4 Akıllı Bileklik

Çağdaş tasarımıyla kullanıcılarından tam not alan Hemobllo M4 Akıllı Bileklik, uygun fiyatlı ve kaliteli en iyi akıllı bileklik modelleri arasında. Kayış kısmında silikon ve polikarbonat malzeme kullanılan model, yumuşak dokusuyla bileğinize baskı yapmıyor. Adımsayar ve hareketsizlik hatırlatması özellikleriyle kullanıcılarının beğenisini kazanan model, kalori takibi de yapıyor. Ayrıca IP67 su geçirmezlik sertifikası sayesinde yağmurlu ortamlarda veya el yıkarken güvenle kullanılabiliyor.

9. Xiaomi Mi Band 4C Akıllı Bileklik

Suya dayanıklı ve kaliteli bir akıllı bileklik almak isteyenlerin mutlaka bir şans vermesi gereken Xiaomi Mi Band 4C Akıllı Bileklik, uygun fiyatıyla büyük bir avantaj sunuyor. Ürün, 24 saat boyunca uyku takibi yaparak ayrıntılı uyku raporu hazırlıyor. Adımsayar ve nabız ölçümü gibi özellikleriyle öne çıkan akıllı bileklik, çeşitli spor aktivitelerine uygun modlar içeriyor. Akıllı telefonlarla bağlantı kurabilmesi de önemli bir ayrıntı.

10. Honor Band 5 Akıllı Bileklik

Şık ve zarif tasarımıyla her kombine uyum sağlayan Honor Band 5 Akıllı Bileklik, renkli ekranıyla capcanlı bir kullanım sunuyor. 50 metreye kadar suya dayanıklılık özelliği bulunan ürün, duşta ve denizde güvenle kullanılabiliyor. Cep telefonlarıyla bağlantı kuran model, çağrı ve bildirim takibi yapılmasını sağlıyor. Telefonumu bul özelliğine sahip olması da ürünü benzerlerinden ayıran güzel bir detay.

11. Fitbit Luxe Akıllı Bileklik

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"En iyi akıllı bileklik hangisi?" sorusunu soranlara sıklıkla tavsiye edilen Fitbit Luxe Akıllı Bileklik, dolu şarjla beş güne kadar kullanım imkanı sunuyor. AMOLED ekranı sayesinde net bir görsellik sunan model, bağlı olduğu akıllı telefona gelen bildirimlerin kolayca görüntülenmesini sağlıyor. 7/24 kalp atış hızı takibiyle kullanıcılarını memnun eden model, uyku takibi de yapıyor. Modelin en önemli özelliklerinden biri olan rahatsız etme modu sayesinde ihtiyaç duyulduğunda bildirimler sessize alınabiliyor.

12. Everest Fit Mate W24 Akıllı Bileklik

Fiyat performans ürünleri arasında yer alan Everest FIT MATE W24 Akıllı Bileklik, hem Android hem iOS işletim sistemine sahip akıllı cihazlarla kolayca eşleşebiliyor. Titreşim özelliği ile bildirimlerin anında fark edilmesini sağlamasının yanı sıra alarm özelliğiyle güne başlarken size yardımcı oluyor. Adımsayar ve tansiyon ölçer gibi özellikleriyle öne çıkan modelin suya dayanıklılık özelliği de bulunuyor.

13. Apple Watch SE

Kaliteli ürünler kullanmayı sevenleri her zaman memnun eden Apple, Watch SE modeliyle en yüksek performanslı akıllı bileklik çeşitleri arasında yer alıyor. Yerleşik pusula ve yükseklik ölçümü gibi önemli özellikleri, doğa sporlarıyla ilgilenenlere kolaylık sağlıyor. Düşük veya düzensiz kalp ritmi algıladığında kullanıcılarını bilgilendiren ürün, yeri geldiğinde hayati bir rol oynuyor. Suya dayanıklı olan model, yüksek bir yerden sertçe düşüldüğü takdirde durumu algılayıp otomatik olarak yardım çağırabiliyor.