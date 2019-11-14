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Bölge halkından 'Barış Pınarı' desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 18:38 | Son Güncelleme

ULUSLARARASI bir araştırma şirketi tarafından Rakka ve Haseke’de yapılan araştırmaya göre, bölge halkının büyük çoğunluğu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Barış Pınarı Harekatı'nı desteklerken, araştırmaya katılanların yarısı Türkiye'nin bölgeye olumlu katkı yaptığını belirtiyor.

ANKARA, (DHA)- ULUSLARARASI bir araştırma şirketi tarafından Rakka ve Haseke’de yapılan araştırmaya göre, bölge halkının büyük çoğunluğu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Barış Pınarı Harekatı'nı desteklerken, araştırmaya katılanların yarısı Türkiye'nin bölgeye olumlu katkı yaptığını belirtiyor.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; Rakka ve Haseke'de 600 kişinin katılımıyla yapılan araştırmada, katılımcıların yüzde 58'i ABD Başkanı Donald Trump’ın bölgeden asker çekme kararını desteklediklerini belirtti. Destek açıklamasında bulunanların yüzde 33'ünü Kürtler oluşturdu. Katılımcıların yine yarısından fazlası Türk Silahlı Kuvvetlerinin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin olumlu görüş ifade etti. Katılımcıların yüzde 57'si harekatı desteklerken, bunların yüzde 64'ünü Araplar, yüzde 23'ünü Kürtler oluşturdu.
TÜRKİYE'YE GÜVEN DAHA FAZLA
Türkiye'nin bölgeye olumlu katkı yaptığına yönelik inancını dile getirenlerin oranı yüzde 55 olurken, DEAŞ’a karşı oluşturulan koalisyonun olumlu katkısını ifade edenlerin oranı yüzde 24, Rusya'nın olumlu katkısını belirtenlerin oranı yüzde 14, ABD için yüzde 10 ve İran için yüzde 6 olarak gerçekleşti. Katılımcıların yüzde 69'u Esad'ın toprak kazanması durumunda korunmaları için şiddete başvurulmasını desteklediklerini ifade etti. ABD'nin çekilmesiyle Esad'ın daha fazla toprak elde edeceğine inanınların oranı yüzde 79 olurken, katılımcıların yüzde 70'i Esad rejiminin daha çok toprak kazandıkça Suriye’nin İran kontrolüne gireceğine inanıyor. Katılanların yüzde 57'si Esad rejimi yerine DEAŞ’ın kontrolü altında yaşamayı tercih ederken, terör örgütü DEAŞ'ın bölgedeki kontrolünü tekrar arttıracağına inananların oranı ise yüzde 62 oldu.
KÜRTLER, PYD'NİN ESAD'A YAKLAŞMASIYLA TÜRKİYE'Yİ DESTEKLİYOR
Barış Pınarı Harekatı'nın Kürtler arasında da destek bulmasının nedenleri ise araştırma şirketi tarafından şöyle sıralandı:
"Kürtler ile PYD arasında ideolojik çatışma ve Kürtlerin Barış Pınarı Harekatı sonrası evlerine dönme beklentisi. Kürt gençlerin ne PYD’nin ne de Esad rejiminin kendilerini zorunlu askere almalarını istememesi. Esad’a karşı PYD’yi destekleyen Kürtler, PYD’nin Esad’a yaklaşmasıyla Türkiye’yi destekliyor."

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